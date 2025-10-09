Guterres aplaude el acuerdo para asegurar el alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su satisfacción por el anuncio de un acuerdo para asegurar un alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, e insta a todas las partes implicadas a cumplir plenamente los términos del acuerdo.

NACIONES UNIDAS (Xinhua/NA).- Todos los rehenes deben ser liberados de manera digna, debe garantizarse un alto el fuego permanente, los combates deben cesar de una vez por todas y debe garantizarse la entrada inmediata y sin trabas de suministros humanitarios y materiales comerciales esenciales a Gaza, declaró Guterres.

“El sufrimiento debe terminar”, comentó el secretario, quien además aseguró que las Naciones Unidas apoyarán plenamente la implementación del acuerdo gradual, así como el avance de los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en la devastada Franja de Gaza.

“Insto a todas las partes interesadas a aprovechar esta trascendental oportunidad para establecer una vía política creíble hacia el fin de la ocupación, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el logro de una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad”, concluyó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: NACIONES UNIDAS-El secretariao general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, habla en una reunión del Consejo de Seguridad en la sede de la ONU. (Xinhua/Evan Schneider/UN Photo).