Guleros 7 y Barbarians, los campeones del Seven

Los Teros de Catamarca, bajo el nombre de Gulero 7s, se coronaron campeones en la 38° edición del Seven del Fin del Mundo, que también tuvo a las Barbarians como las mejores entre las chicas. Se destacó la presencia de María Taladrid (Las Yaguaretés), Juan Casajús y Darío Salluzzi con capacitaciones y clínicas en el marco de la semana del rugby.



USHUAIA.- Una nueva fiesta de la ovalada se llevó a cabo desde el miércoles de la semana pasada de la mano del Ushuaia Rugby Club, con la 38° edición del clásico Seven del Fin del Mundo.

Todo se inició con clínicas y capacitaciones como parte de la Semana del Rugby en la cancha 1 del URC, contando con el arribo de los profesores Juan Casajús y Darío Salluzzi, quienes enaltecieron la convocatoria de chicos y chicas con conceptos claros y una formación clave para el semillero que sueña con llegar alto.

Ya entrados en el jueves, en Casa del Deporte se sumó a Casajús y Salluzzi la jugadora de Las Yaguaretés -selección nacional femenina- María Taladrid, quien milita en La Plata RC junto a la fueguina Rocío Osorio.

Además de brindar una charla abierta ante la atenta mirada de las chicas que se acercaron a escuchar tamaña figura, luego pudieron entrenar y compartir una hora de acción junto a ella, que se prepara para afrontar la etapa 3 del Circuito Mundial de Sevens con la albiceleste.

En la previa de la actividad se realizó el sorteo oficial de las zonas, dejando todo listo para la jornada de viernes donde estuvo la conferencia de prensa con las autoridades de la Municipalidad de Ushuaia y el Gobierno de la Provincia, sponsors oficiales del Seven del Fin del Mundo, bajo la conducción del reconocido periodista Pablo Alonso.

A partir del sábado comenzó el desarrollo de la competencia, primero con la 28° edición del Seven “Maneco Sánchez” para los juveniles, luego el siempre emotivo acto inaugural con la banda municipal e izamiento de las banderas como eje central y los partidos de la etapa clasificatoria del Seven 38 donde ya se comenzaron a visualizar los candidatos.

Sin lugar a dudas lo mejor estuvo en la Zona A donde Gulero 7s -equipo de Los Teros de Catamarca- definió la punta ante el Ushuaia Rugby Club “A”, venciendo a los dueños de casa por 21-14.

En la Zona B, Manzanares de Provincia de Buenos Aires fue el mejor por delante del Río Grande RHC y El Equipo del Amor, en tanto que la Zona C quedó en manos de Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia después de vencer por 24-0 a Spumitas 7 de Río Grande.

Otra de las que prometía era la Zona D, donde Colegio fue el puntero seguido de Las Águilas y Tolhuin, a pesar de haber igualado en 7 puntos cada uno, definiendo el boleto a la Copa de Oro y Plata por tantos a favor. Allí, el Fucsia marcó seis más que los del “Corazón de la Isla” para acceder a los Cuartos de Final en busca de la Copa de Oro.

Por su parte, en la ronda clasificatoria del Femenino, Barbarians dejó en evidencia su potencial y ratificó la candidatura ganando sus compromisos con solvencia dejando al Ushuaia Rugby Club como escolta y a UMAG de Chile como tercero en discordia.

Ya el domingo, los cuartos de final siguieron la lógica prevista con triunfos de Gulero 7s sobre Río Grande RHC (31-0), Deportivo Portugués ante Las Águilas (12-0), URC “A” (43-0) a Manzanares y Colegio por sobre Spumitas 7 (24-0), en tanto que Barbarians (41-0 a Uni Curi7as) y URC (36-5 a UMAG) accedían a la gran definición de la rama femenina.

Con estos resultados, las semifinales del masculino eran para alquilar balcones, bajo un diluvio incesante a lo largo de todo el domingo en la cancha principal del Ushuaia Rugby Club.

En primer turno, Gulero 7s venció 24-10 al durísimo Deportivo Portugués de Comodoro demostrando que no aflojaba en su objetivo de llevarse la corona para el noroeste de nuestro país, mientras que luego el Ushuaia Rugby Club “A” se adjudicó por 14-0 la segunda plaza a la gran final superando a Club Colegio en clásico local.

Las finales comenzaron a eso de las 17 horas, cuando el URC M-16 dio el batacazo ganándole por 5-0 el “Maneco Sánchez” al URC M-18 como antesala de los mayores, que rompieron el hielo con el título del URC “B” en la Copa Estímulo triunfando por 33-0 sobre Albatros, el equipo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Posteriormente, la Copa de Bronce fue para el histórico Equipo del Amor, que caía 5-0 con Universitario de Río Grande, pero lo dio vuelta sobre el cierre para festejar con un 7-5 que desataba la locura del anfitrión.

Siempre hay recompensa para la gente de UMAG de Punta Arenas (Chile), que la peleó en el duelo por el tercer puesto del femenino ante Uni Curi7as de Río Grande, venciendo por 12-10 gracias a una conversión para celebrar a lo grande una nueva visita al Fin del Mundo.

Uno que pudo festejar, rompiendo el maleficio, fue el conjunto de Las Águilas, que en un choque muy parejo sacó chapa y derrotó con autoridad 12-0 a Spumitas 7 para levantar la Copa de Plata.

Barbarians no dejó dudas. En la primera gran final de la tarde, las chicas conducidas por Ortiz y Burgio dieron cátedra ante el Ushuaia Rugby Club dominando por completo el match para levantar una nueva corona en el Seven del Fin del Mundo. Fue 34-0 el resultado final.

Y el plato fuerte, el más esperado, pudo ser para cualquiera. Sacó ventaja Gulero 7s y parecía que lo tenía controlado, pero el dueño de casa fue hacia adelante en busca de la remontada épica y quedó a tiro. Por apenas una conversión, el equipo de Los Teros de Catamarca se consagró campeón (12-10) para escribir una página histórica en los libros del rugby.

La premiación, como siempre cargada de alegría, dejó a Brisa Guzmán (Barbarians) y Facundo Cevey (URC “A”) como los jugadores destacados, además de premiar con distinciones a Sebastián Figueroa (Premio “Esteban Flores” al árbitro), Dana González (Premio “Douglas Philip” a la revelación) y Manzanares (Premio “Pedro Yacachury” al espíritu deportivo).

Resultados

Cuartos de Bronce

Universitario 7 7 – 5 Ushuaia Rugby Club B

URC Barra Tricolor GP – PP Pura Química

Equipo del Amor 44 – 0 Arma Secreta +6

Tolhuin Rugby Club 17 – 0 Albatros

Cuartos de Oro

Guleros 7 31 – 0 Río Grande RHC

Deportivo Portugués 12 – 0 Las Aguilas

Manzanares 0 – 43 Ushuaia Rugby Club A

Colegio del Sur 24 – 0 Spumitas 7

Semifinales de Bronce

Universitario 7 GP – PP URC Barra Tricolor

Equipo del Amor 12 – 7 Tolhuin Rugby Club

Semifinales de Plata

Río Grande RHC 0 – 19 Las Aguilas

Manzanares 0 – 7 Spumitas 7

Semifinales de Oro

Guleros 7 14 – 10 Deportivo Portugués

Ushuaia Rugby Club A 14 – 0 Colegio del Sur

Final de Oro M17

Ushuaia Rugby Club A 5 – 0 URC $500

Final Estímulo

Ushuaia Rugby Club B 33 – 0 Albatros

Final de Bronce

Equipo del Amor 7 – 5 Universitario 7

Final de Plata

Las Aguilas 12 – 0 Spumitas 7

Final de Oro Femenino

Barbarian’s 7 34 – 0 Ushuaia Rugby Club

Final de Oro Masculina

Guleros 7 12 – 10 Ushuaia Rugby Club A





Historial – Ultimos 10 años

29º Edición (2015): Ushuaia Juniors

30º Edición (2016): Herba 7

31º Edición (2017): Herba 7

32° Edición (2018): Fair Play Córdoba

33° Edición (2019): Caniche Team de Matreros

34° Edición (2021): Universitario de Córdoba | Barbarians 7

35° Edición (2022): Mayuatos de Salta | Universitario de Córdoba

36° Edición (2023): Ushuaia Rugby Club “A” | Barbarians 7

37° Edición (2024): Rugbeat | Ushuaia Rugby Club

38° Edición (2025): Gulero 7s de Los Teros | Barbarians 7