Grupo de menores provocó disturbios frente a la guardia del hospital

Ocho adolescentes protagonizaron una pelea y generaron incidentes en la vereda de la Guardia de Pediatría y Adultos del hospital de Río Grande. Intervino personal policial y no se hallaron elementos peligrosos.

RÍO GRANDE.– En la tarde de este martes, un grupo de entre ocho y doce menores de edad protagonizaron disturbios en la vereda de la Guardia de Pediatría y Adultos del hospital central de esta ciudad.

El episodio se inició cuando dos de los adolescentes comenzaron a pelearse en el sector de la parada de colectivos urbanos, ubicada frente al nosocomio. Una efectiva policial que se encontraba afectado a la custodia de la guardia intervino de inmediato, logrando disuadir la gresca, tras lo cual los menores se retiraron momentáneamente del lugar.

Sin embargo, minutos después regresaron con la aparente intención de provocar nuevos incidentes. En esta ocasión, arribaron otros dos efectivos policiales, quienes lograron interceptarlos y realizarles una requisa preventiva. Según se informó, no se encontraron elementos peligrosos en su poder.

Finalmente, la situación fue controlada y los menores se retiraron del sector, restableciéndose la normalidad en el área del hospital.