Gremios realizarán una concentración frente al puerto

El líder de la CGT Ushuaia, Ramón Calderón, participó de una conferencia de prensa junto a referentes de otras organizaciones gremiales para anunciar la realización de una concentración, a partir de las 12:00 de hoy, frente al puerto de Ushuaia, con el objetivo de expresar el rechazo a la intervención que dispuso el Gobierno nacional.

USHUAIA.- Ayer, los gremios que participarán de la concentración brindaron una conferencia a los medios de prensa dando detalles de lo que será la medida de protesta, indicando que será una expresión de “repudio a la usurpación de nuestro puerto”.

Calderón indicó que se tratará de una “expresión pacífica del pueblo fueguino en la cual sabemos que hay quienes se benefician de tildarnos de violentos pero eso está muy lejos de la realidad de esta concentración donde el pueblo solo quiere hacer oír su voz”.