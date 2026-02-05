Gremios navales amenazan con medidas ante reducción salarial

Declararon el estado de alerta y movilización y posibles medidas de acción directa por una importante reducción salarial producto de un aumento del canon pesquero provincial del langostino.

BUENOS AIRES.- El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), conducido por Mariano Vilar, anunció el estado de alerta y movilización en Chubut junto al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), debido al aumento del 100% del canon pesquero del langostino que, según afirmaron, afecta los gastos de embarcación y los salarios de los trabajadores embarcados. Además, indicaron que en caso de que se aplique podrían tomar medidas de acción directa.

Jorge Maldonado, secretario Regional en Rawson, informó que “quieren aumentar el canon pesquero del langostino de $1200 a $3000,13 por kilo de manera retroactiva al 1 de diciembre de 2025”, mediante la Resolución 0476/25 de la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH). Este crecimiento impacta de manera directa en los salarios, explicó, dado que los embarcados pagan un 50% del mismo.

En ese sentido, los gremios denunciaron que esta suba se produciría debido a que la Provincia se estaría haciendo cargo de las indemnizaciones de “trabajadores mal desvinculados” de la firma Red Chamber S.A. Serían “indemnizaciones de cientos de millones de pesos, lo que es irracional y expone los desmanejos de los fondos públicos, que luego pretenden ser absorbidos por incrementos absurdos”, aseveraron.

De esta forma, Mariano Vilar aseguró que “en una provincia donde el Gobernador va a apoyar la reforma laboral y en donde la única variable de ajuste sigue siendo el bolsillo del trabajador no nos sorprende que se pretendan tomar estas decisiones”. Y destacó que “vamos a hacer lo imposible porque la reforma laboral no salga y porque el trabajador no siga siendo la única variable de ajuste”.

Maldonado también agregó que “vamos a ponernos firmes totalmente en contra de esto, porque si nosotros podemos hacer el esfuerzo para que la actividad fluya, el Gobierno también lo tiene que hacer”. Y destacó: “no puede ser que los gobiernos de la noche a la mañana nos aumenten más del 100% del canon pesquero para tapar sus errores”.

“Los compañeros tienen que cobrar las indemnizaciones de la Red Chamber si no los quieren contratar, pero las tiene que pagar el privado, ¿por qué nos tienen que sacar plata a los embarcados?”, concluyó. “Si no tenemos una respuesta urgente lamentablemente el conflicto es inminente porque no vamos a permitir que el Gobernador haga y deshaga lo que quiera con el bolsillo de los trabajadores”, finalizó.