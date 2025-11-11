Greco y Martínez repitieron en el Medio Maratón de ARG

Como un año atrás, Elías Greco (ARG/Kratos) y Daniela Martínez (ARG) se impusieron en el II Medio Maratón “Centro Pinturerías”, que organizó Atletismo Río Grande, y que tuvo 66 clasificados.

RIO GRANDE.- La prueba se disputó desde las 9:15 del domingo 9, con partida y llegada frente a la Rotonda de la Aviación Naval (Héroes de Malvinas y Santa Fe), frente al Parque de los 100 Años.

Se corrió con una muy buena temperatura (entre 13 y 17 grados), pero también con un intenso viento del Oeste, a 50 km/h.

Sobre 21 kilómetros (así le dio a la mayoría de los pedestristas consultados), casi un centenar de metros menos que la distancia reglamentaria, Greco registró 1:24:19, a una media de 4:01 por kilómetro, siendo escoltado en su rama por Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas) -1:27:52-; Elías Estigarribia (ARG) -1:28:18-; el ushuaiense Iván Loiza (Mara Trail) -1:28:59-; y Sergio Rodríguez (Mecánico El Chori) -1:29:44-. LA PARTIDA. Fueron más de 140 los fondistas de las tres ciudades fueguinas que participaron en el II Medio Maratón Pinturerías del Centro, y en la prueba complementaria.

Por su parte, Martínez finalizó 4° en la general absoluta, con un tiempo de 1:28:29, a 4:13 por cada 1.000 metros. Luego arribaron su compañera de equipo Gina Brizuela -1:36:53-; la tolhuinense Beatriz Pintos (Ritmo Controlado) -1:42:56-; Micaela López (ARG/Fit del Mundo) -1:44:16-; y Mariana Juárez (Ecus Cars/ARG) -1:46:13-.

En los cuadros adjuntos aparecen los puestos en cada rama y la general absoluta, con 3 parciales, donde se observa el desarrollo de la competencia y los puestos que fueron ocupando los fondistas.

Simultáneamente se realizó una prueba complementaria, de 8 kilómetros, con 74 arribos, imponiéndose Martín Pérez (Agua La Isla) -32:59- y la tolhuinense Cristina Bustos (6° en la general absoluta) -36:10-. Los resultados completos en esta distancia serán publicados mañana.

II MEDIO MARATON CENTRO PINTURERIAS * GENERAL MASCULINA

P Atleta GA Marca Prom. 0-5 Km. 5-12 Km. Acumul. 12-21 Km.

1 Elías Greco 1 1:24:19 4:01 18:59 (1) 27:28 (1) 46:27 (1) 37:52 (2)

2 Francisco Zsilavecz 2 1:27:52 4:11 20:18 (8) 30:38 (9) 50:56 (9) 36:56 (1)

3 Elías Estigarribia 3 1:28:18 4:12 19:16 (3) 29:28 (5) 48:44 (2) 39:34 (5)

4 Iván Loiza 5 1:28:59 4:14 20:20 (10) 29:29 (6) 49:49 (7) 39:10 (3)

5 Sergio Rodríguez 6 1:29:44 4:16 19:34 (4) 29:10 (2) 48:44 (3) 41:00 (7)

6 Pedro Molina 7 1:30:08 4:17 20:02 (6) 29:16 (3) 49:18 (6) 40:50 (6)

7 Santiago Soto 8 1:30:09 4:17 19:16 (2) 29:45 (7) 49:01 (4) 41:08 (8)

8 Daniel Vega 9 1:31:51 4:22 20:12 (7) 29:55 (8) 50:07 (8) 41:44 (9)

9 Carlos Uribe 10 1:36:27 4:35 21:39 (11) 31:54 (13) 53:33 (11) 42:54 (10)

10 Claudio Ríos 12 1:38:22 4:41 22:01 (12) 31:47 (12) 53:48 (12) 44:34 (12)

11 Darío Romero 13 1:38:50 4:42 22:36 (18) 31:19 (11) 53:55 (13) 44:55 (14)

12 Diego Cardoso 14 1:39:42 4:45 23:19 (21) 32:09 (16) 55:28 (17) 44:14 (11)

13 Mario Martínez 15 1:39:47 4:45 22:14 (14) 31:55 (14) 54:09 (14) 45:48 (19)

14 Lucas Córdova 16 1:39:57 4:46 22:10 (13) 32:34 (20) 54:44 (15) 45:13 (18)

15 Gustavo Lareau 17 1:40:47 4:48 23:22 (23) 32:23 (17) 55:45 (18) 45:02 (15)

16 Marcos González 18 1:41:09 4:49 23:28 (25) 32:32 (19) 56:00 (21) 45:09 (17)

17 Sergio Crocetti 19 1:42:04 4:52 22:28 (17) 33:21 (21) 55:49 (20) 46:15 (21)

18 Nicolás Depretti 20 1:42:49 4:54 24:05 (35) 33:55 (26) 58:00 (28) 44:49 (13)

19 Jairo Ibáñez 22 1:43:07 4:55 23:29 (26) 32:06 (15) 55:35 (16) 47:32 (26)

20 Walter Nieva 23 1:43:48 4:57 24:03 (32) 32:30 (18) 56:33 (24) 47:15 (25)

21 Lucas Robles 25 1:44:46 4:59 24:09 (36) 33:51 (25) 58:00 (29) 46:46 (23)

22 Daniel Gutiérrez 26 1:45:12 5:00 22:26 (16) 33:23 (22) 55:49 (19) 49:23 (33)

P/Atleta GA Marca Prom. 0-5 Km. 5-12 Km. Acumul. 12-21 Km.

23 César Andrade 27 1:45:30 5:01 23:24 (24) s/d s/d (25) s/d

24 Marco Córdoba 28 1:45:49 5:02 23:58 (30) 34:18 (27) 58:16 (30) 47:33 (28)

25 David Mamaní 29 1:46:06 5:03 23:50 (28) 34:34 (29) 58:24 (31) 47:32 (26)

26 Martín Segovia 31 1:47:54 5:08 25:33 (41) 35:29 (35) 61:02 (37) 46:52 (24)

27 Marcelo Cantero 32 1:48:47 5:11 23:55 (29) 34:38 (31) 58:33 (32) 50:14 (34)

28 Eduardo Saldivia 33 1:49:25 5:13 23:45 (27) 35:03 (34) 58:48 (33) 51:37 (36)

29 Alejandro Treitel 34 1:49:34 5:13 24:05 (34) 36:25 (36) 60:30 (36) 49:04 (32)

30 Cristian Segovia 35 1:49:49 5:14 26:15 (46) 36:54 (38) 63:09 (40) 46:40 (22)

31 Miguens Guzmán 36 1:50:11 5:15 22:24 (15) 33:44 (24) 56:08 (22) 54:03 (44)

32 Pedro Valdez 37 1:50:17 5:15 23:58 (31) 34:50 (32) 58:48 (34) 51:29 (35)

33 Luis Baigorria 39 1:52:32 5:21 24:03 (33) 34:57 (33) 59:00 (35) 53:32 (43)

34 Sergio Rodríguez 42 1:57:13 5:35 26:09 (45) 38:30 (42) 64:39 (45) 52:34 (38)

35 Pedro Franco 47 2:00:58 5:45 25:15 (38) 38:43 (44) 63:58 (42) 57:00 (49)

36 Pablo Fernández 49 2:02:09 5:49 27:25 (55) 40:05 (51) 67:30 (55) 54:39 (46)

37 Carlos Alegre 50 2:03:02 5:52 26:46 (51) 39:54 (49) 66:40 (51) 56:22 (48)

38 Gustavo Caporale 53 2:06:10 6:00 24:43 (37) 39:21 (46) 64:04 (43) 62:06 (56)

39 Cristian Ledesma 54 2:06:28 6:01 28:01 (56) 39:07 (45) 67:08 (52) 59:20 (52)

40 Gustavo Gómez 55 2:07:24 6:04 26:18 (47) 41:10 (54) 67:28 (53) 59:56 (54)

41 Esteban Robles 57 2:19:37 6:39 32:55 (64) 46:52 (58) 79:47 (63) 59:50 (53)

42 Héctor Agüero 60 2:27:52 7:02 31:42 (62) 47:51 (60) 79:33 (62) 68:19 (57)

43 Marcelo Luna 64 2:46:49 7:56 32:55 (65) 50:16 (63) 83:11 (64) 83:38 (64)

44 Facundo Agüero 65 2:46:49 7:56 28:39 (58) 48:21 (61) 77:00 (59) 89:49 (65)

Distancia: 21,00 km. Velocidad del ganador: 14,943 km/h.

II MEDIO MARATON CENTRO PINTURERIAS * GENERAL FEMENINA

P Atleta GA Marca Prom. 0-5 Km. 5-12 Km. Acumul. 12-21 Km.

1 Daniela Martínez 4 1:28:29 4:13 19:44 (5) 29:19 (4) 49:03 (5) 39:26 (4)

2 Gina Brizuela 11 1:36:53 4:37 20:18 (9) 30:38 (9) 50:56 (10) 45:57 (20)

3 Beatriz Pintos 21 1:42:56 4:54 23:21 (22) 34:30 (28) 57:51 (26) 45:05 (16)

4 Micaela López 24 1:44:16 4:58 22:47 (19) 33:40 (23) 56:27 (23) 47:49 (29)

5 Mariana Juárez 30 1:46:13 5:03 23:14 (20) 34:37 (30) 57:51 (27) 48:22 (30)

6 Noelia Cena 38 1:50:52 5:17 25:41 (42) 36:26 (37) 62:07 (38) 48:45 (31)

7 Alexa MacGaw 40 1:55:05 5:29 25:19 (40) 37:33 (39) 62:52 (39) 52:13 (37)

8 Cintia Torres 41 1:56:56 5:34 25:46 (43) 37:56 (40) 63:42 (41) 53:14 (40)

9 Marcela Romero 43 1:58:02 5:37 26:29 (48) 38:08 (41) 64:37 (44) 53:25 (41)

10 Adriana Korell 44 1:58:12 5:37 26:32 (49) 38:38 (43) 65:10 (46) 53:02 (39)

11 Sabrina Correa 45 2:00:06 5:43 26:50 (53) 39:50 (48) 66:40 (50) 53:26 (42)

12 Soledad Bustamante 46 2:00:26 5:44 26:45 (50) 39:33 (47) 66:18 (49) 54:08 (45)

13 Daniela González 48 2:01:28 5:47 25:19 (39) 40:02 (50) 65:21 (47) 56:07 (47)

14 Yanina Guillán 51 2:03:30 5:53 26:05 (44) 40:11 (52) 66:16 (48) 57:14 (50)

15 Mariela Castro 52 2:05:16 5:58 26:49 (52) 40:41 (53) 67:30 (54) 57:46 (51)

16 Emilia Ponce 56 2:11:56 6:17 28:15 (57) 43:01 (55) 71:16 (56) 60:40 (55)

17 Paula Hormaechea 58 2:24:27 6:53 29:01 (59) 46:11 (57) 75:12 (58) 69:15 (58)

18 Liliana Moreyra 59 2:25:31 6:56 27:09 (54) 45:06 (56) 72:15 (57) 73:16 (61)

19 Liliana Correa 61 2:31:05 7:12 30:57 (61) 48:28 (62) 79:25 (61) 71:40 (59)

20 Beatriz Cárcamo 62 2:32:30 7:16 29:55 (60) 47:36 (59) 77:31 (60) 74:59 (62)

21 Francisca González 63 2:35:34 7:24 32:48 (63) 50:25 (64) 83:13 (65) 72:21 (60)

22 Paula Paillacar 66 2:52:06 8:12 34:43 (66) 55:40 (65) 90:23 (66) 81:43 (63)

Distancia: 21,00 km. Velocidad de la ganadora: 14,240 km/h.