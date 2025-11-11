Deportes

Greco y Martínez repitieron en el Medio Maratón de ARG

martes 11 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Como un año atrás, Elías Greco (ARG/Kratos) y Daniela Martínez (ARG) se impusieron en el II Medio Maratón “Centro Pinturerías”, que organizó Atletismo Río Grande, y que tuvo 66 clasificados.

RIO GRANDE.- La prueba se disputó desde las 9:15 del domingo 9, con partida y llegada frente a la Rotonda de la Aviación Naval (Héroes de Malvinas y Santa Fe), frente al Parque de los 100 Años.

Se corrió con una muy buena temperatura (entre 13 y 17 grados), pero también con un intenso viento del Oeste, a 50 km/h.

Sobre 21 kilómetros (así le dio a la mayoría de los pedestristas consultados), casi un centenar de metros menos que la distancia reglamentaria, Greco registró 1:24:19, a una media de 4:01 por kilómetro, siendo escoltado en su rama por Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas) -1:27:52-; Elías Estigarribia (ARG) -1:28:18-; el ushuaiense Iván Loiza (Mara Trail) -1:28:59-; y Sergio Rodríguez           (Mecánico El Chori) -1:29:44-.

LA PARTIDA. Fueron más de 140 los fondistas de las tres ciudades fueguinas que participaron en el II Medio Maratón Pinturerías del Centro, y en la prueba complementaria.

Por su parte, Martínez finalizó 4° en la general absoluta, con un tiempo de 1:28:29, a 4:13 por cada 1.000 metros. Luego arribaron su compañera de equipo Gina Brizuela -1:36:53-; la tolhuinense Beatriz Pintos (Ritmo Controlado) -1:42:56-; Micaela López (ARG/Fit del Mundo) -1:44:16-; y Mariana Juárez (Ecus Cars/ARG) -1:46:13-.

En los cuadros adjuntos aparecen los puestos en cada rama y la general absoluta, con 3 parciales, donde se observa el desarrollo de la competencia y los puestos que fueron ocupando los fondistas.

Simultáneamente se realizó una prueba complementaria, de 8 kilómetros, con 74 arribos, imponiéndose Martín Pérez (Agua La Isla) -32:59- y la tolhuinense Cristina Bustos (6° en la general absoluta) -36:10-. Los resultados completos en esta distancia serán publicados mañana.

II MEDIO MARATON CENTRO PINTURERIAS * GENERAL MASCULINA

P         Atleta GA      Marca Prom.  0-5 Km.          5-12 Km.        Acumul.          12-21 Km.

1          Elías Greco     1          1:24:19           4:01     18:59 (1)         27:28 (1)         46:27 (1)            37:52 (2)

2          Francisco Zsilavecz   2          1:27:52           4:11     20:18 (8)         30:38 (9)            50:56 (9)         36:56 (1)

3          Elías Estigarribia       3          1:28:18           4:12     19:16 (3)         29:28 (5)            48:44 (2)         39:34 (5)

4          Iván Loiza      5          1:28:59           4:14     20:20 (10)       29:29 (6)         49:49 (7)            39:10 (3)

5          Sergio Rodríguez       6          1:29:44           4:16     19:34 (4)         29:10 (2)            48:44 (3)         41:00 (7)

6          Pedro Molina 7          1:30:08           4:17     20:02 (6)         29:16 (3)         49:18 (6)            40:50 (6)

7          Santiago Soto 8          1:30:09           4:17     19:16 (2)         29:45 (7)         49:01 (4)            41:08 (8)

8          Daniel Vega   9          1:31:51           4:22     20:12 (7)         29:55 (8)         50:07 (8)            41:44 (9)

9          Carlos Uribe   10        1:36:27           4:35     21:39 (11)       31:54 (13)       53:33 (11)            42:54 (10)

10        Claudio Ríos  12        1:38:22           4:41     22:01 (12)       31:47 (12)       53:48 (12)            44:34 (12)

11        Darío Romero 13        1:38:50           4:42     22:36 (18)       31:19 (11)       53:55 (13)            44:55 (14)

12        Diego Cardoso           14        1:39:42           4:45     23:19 (21)       32:09 (16)            55:28 (17)       44:14 (11)

13        Mario Martínez          15        1:39:47           4:45     22:14 (14)       31:55 (14)            54:09 (14)       45:48 (19)

14        Lucas Córdova           16        1:39:57           4:46     22:10 (13)       32:34 (20)            54:44 (15)       45:13 (18)

15        Gustavo Lareau          17        1:40:47           4:48     23:22 (23)       32:23 (17)            55:45 (18)       45:02 (15)

16        Marcos González       18        1:41:09           4:49     23:28 (25)       32:32 (19)            56:00 (21)       45:09 (17)

17        Sergio Crocetti           19        1:42:04           4:52     22:28 (17)       33:21 (21)            55:49 (20)       46:15 (21)

18        Nicolás Depretti         20        1:42:49           4:54     24:05 (35)       33:55 (26)            58:00 (28)       44:49 (13)

19        Jairo Ibáñez    22        1:43:07           4:55     23:29 (26)       32:06 (15)       55:35 (16)            47:32 (26)

20        Walter Nieva  23        1:43:48           4:57     24:03 (32)       32:30 (18)       56:33 (24)            47:15 (25)

21        Lucas Robles  25        1:44:46           4:59     24:09 (36)       33:51 (25)       58:00 (29)            46:46 (23)

22        Daniel Gutiérrez        26        1:45:12           5:00     22:26 (16)       33:23 (22)            55:49 (19)       49:23 (33)

P/Atleta         GA      Marca Prom.  0-5 Km.          5-12 Km.        Acumul.          12-21 Km.

23        César Andrade           27        1:45:30           5:01     23:24 (24)       s/d       s/d (25)            s/d

24        Marco Córdoba          28        1:45:49           5:02     23:58 (30)       34:18 (27)            58:16 (30)       47:33 (28)

25        David Mamaní           29        1:46:06           5:03     23:50 (28)       34:34 (29)            58:24 (31)       47:32 (26)

26        Martín Segovia          31        1:47:54           5:08     25:33 (41)       35:29 (35)            61:02 (37)       46:52 (24)

27        Marcelo Cantero        32        1:48:47           5:11     23:55 (29)       34:38 (31)            58:33 (32)       50:14 (34)

28        Eduardo Saldivia       33        1:49:25           5:13     23:45 (27)       35:03 (34)            58:48 (33)       51:37 (36)

29        Alejandro Treitel       34        1:49:34           5:13     24:05 (34)       36:25 (36)            60:30 (36)       49:04 (32)

30        Cristian Segovia        35        1:49:49           5:14     26:15 (46)       36:54 (38)            63:09 (40)       46:40 (22)

31        Miguens Guzmán       36        1:50:11           5:15     22:24 (15)       33:44 (24)            56:08 (22)       54:03 (44)

32        Pedro Valdez  37        1:50:17           5:15     23:58 (31)       34:50 (32)       58:48 (34)            51:29 (35)

33        Luis Baigorria            39        1:52:32           5:21     24:03 (33)       34:57 (33)            59:00 (35)       53:32 (43)

34        Sergio Rodríguez       42        1:57:13           5:35     26:09 (45)       38:30 (42)            64:39 (45)       52:34 (38)

35        Pedro Franco  47        2:00:58           5:45     25:15 (38)       38:43 (44)       63:58 (42)            57:00 (49)

36        Pablo Fernández        49        2:02:09           5:49     27:25 (55)       40:05 (51)            67:30 (55)       54:39 (46)

37        Carlos Alegre 50        2:03:02           5:52     26:46 (51)       39:54 (49)       66:40 (51)            56:22 (48)

38        Gustavo Caporale      53        2:06:10           6:00     24:43 (37)       39:21 (46)            64:04 (43)       62:06 (56)

39        Cristian Ledesma       54        2:06:28           6:01     28:01 (56)       39:07 (45)            67:08 (52)       59:20 (52)

40        Gustavo Gómez          55        2:07:24           6:04     26:18 (47)       41:10 (54)            67:28 (53)       59:56 (54)

41        Esteban Robles          57        2:19:37           6:39     32:55 (64)       46:52 (58)            79:47 (63)       59:50 (53)

42        Héctor Agüero           60        2:27:52           7:02     31:42 (62)       47:51 (60)            79:33 (62)       68:19 (57)

43        Marcelo Luna 64        2:46:49           7:56     32:55 (65)       50:16 (63)       83:11 (64)            83:38 (64)

44        Facundo Agüero         65        2:46:49           7:56     28:39 (58)       48:21 (61)            77:00 (59)       89:49 (65)

Distancia: 21,00 km. Velocidad del ganador: 14,943 km/h.

II MEDIO MARATON CENTRO PINTURERIAS * GENERAL FEMENINA

P         Atleta GA      Marca Prom.  0-5 Km.          5-12 Km.        Acumul.          12-21 Km.

1          Daniela Martínez       4          1:28:29           4:13     19:44 (5)         29:19 (4)            49:03 (5)         39:26 (4)

2          Gina Brizuela 11        1:36:53           4:37     20:18 (9)         30:38 (9)         50:56 (10)            45:57 (20)

3          Beatriz Pintos 21        1:42:56           4:54     23:21 (22)       34:30 (28)       57:51 (26)            45:05 (16)

4          Micaela López           24        1:44:16           4:58     22:47 (19)       33:40 (23)            56:27 (23)       47:49 (29)

5          Mariana Juárez          30        1:46:13           5:03     23:14 (20)       34:37 (30)            57:51 (27)       48:22 (30)

6          Noelia Cena    38        1:50:52           5:17     25:41 (42)       36:26 (37)       62:07 (38)            48:45 (31)

7          Alexa MacGaw          40        1:55:05           5:29     25:19 (40)       37:33 (39)            62:52 (39)       52:13 (37)

8          Cintia Torres  41        1:56:56           5:34     25:46 (43)       37:56 (40)       63:42 (41)            53:14 (40)

9          Marcela Romero        43        1:58:02           5:37     26:29 (48)       38:08 (41)            64:37 (44)       53:25 (41)

10        Adriana Korell           44        1:58:12           5:37     26:32 (49)       38:38 (43)            65:10 (46)       53:02 (39)

11        Sabrina Correa           45        2:00:06           5:43     26:50 (53)       39:50 (48)            66:40 (50)       53:26 (42)

12        Soledad Bustamante  46        2:00:26           5:44     26:45 (50)       39:33 (47)            66:18 (49)       54:08 (45)

13        Daniela González       48        2:01:28           5:47     25:19 (39)       40:02 (50)            65:21 (47)       56:07 (47)

14        Yanina Guillán           51        2:03:30           5:53     26:05 (44)       40:11 (52)            66:16 (48)       57:14 (50)

15        Mariela Castro           52        2:05:16           5:58     26:49 (52)       40:41 (53)            67:30 (54)       57:46 (51)

16        Emilia Ponce  56        2:11:56           6:17     28:15 (57)       43:01 (55)       71:16 (56)            60:40 (55)

17        Paula Hormaechea     58        2:24:27           6:53     29:01 (59)       46:11 (57)            75:12 (58)       69:15 (58)

18        Liliana Moreyra         59        2:25:31           6:56     27:09 (54)       45:06 (56)            72:15 (57)       73:16 (61)

19        Liliana Correa            61        2:31:05           7:12     30:57 (61)       48:28 (62)            79:25 (61)       71:40 (59)

20        Beatriz Cárcamo        62        2:32:30           7:16     29:55 (60)       47:36 (59)            77:31 (60)       74:59 (62)

21        Francisca González    63        2:35:34           7:24     32:48 (63)       50:25 (64)            83:13 (65)       72:21 (60)

22        Paula Paillacar           66        2:52:06           8:12     34:43 (66)       55:40 (65)            90:23 (66)       81:43 (63)

Distancia: 21,00 km. Velocidad de la ganadora: 14,240 km/h.

