Deportes

Greco y Martínez, en los 5 Kilómetros

martes 23 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Los exponentes de Atletismo Río Grande, se impusieron anteayer en el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), que organizaron la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande.

RIO GRANDE.- Francisco Zsivalecz (18:48), Elías Estigarribia (19:13), Cristian García (20:19) y Pablo Rodríguez (21:14) completaron el podio masculino. Y Gina Brizuela (19:49), Abigail Pereira (22:35), Micaela López (23:35) y Ayelén Soliz (24:13) escoltaron a la vencedora.

COMPAÑEROS. García, Brizuela, Estigarribia y Martínez.
LOTE. Patricio Villa y Yair Díaz, en San Martín y Belgrano.
PELOTON. Lo encabeza Frías, en el inicio de la prueba.

Se corrió con 5 grados, viento del Oeste (25 km/h) y cielo nublado.

A partir de hoy van a estar disponibles los medallones personalizados para todos los clasificados; para los 5 primeros de cada rama; y para los mejores en las subcategorías 40/49 años femenino (Gladys Frías) y 55/64 años masculino (Pedro Franco).

GENERAL FEMENINA

P/Atleta         GA      Categ. Representa a:            Marca Prom.

1.Daniela Martínez    4          1° MyB           Atletismo RG 19:16   3:51

2.Gina Brizuela          5          2° MyB           Atletismo RG 19:49   3:58

3.Abigail Pereira        12        1° MyA           Libre   22:35   4:31

4.Micaela López        14        3° MyB           ARG/Fit Mundo         23:35   4:43

5.Ayelén Soliz           17        4° MyB           Ritmo Control.           24:13   4:51

6.Florencia Ovejero   21        2° MyA           Atletismo RG 25:14   5:03

7.Gladys Frías            26        1° DmA          CTIJ Anudarse           27:02   5:24

8.Malena Rogel          28        3° MyA           Libre   28:27   5:41

9.Lorena Espinoza     29        2° DmA          Ritmo Control.           30:18   6:04

10.Yamila Pera          31        4° MyA           Transp.Díaz    31:13   6:15

11.Lorena Juárez        34        3° DmA          Ritmo Control.           35:02   7:00

Velocidad de la ganadora: 15,571 km/h.

GENERAL MASCULINA

P/Atleta         GA      Categ. Representa a:            Marca Prom.

1.Elías Greco  1          1° MyA           Atletismo RG 17:32   3:30

2.F.Zsivalecz  2          1° MyB           V.Viento/T.Golo.       18:48   3:46

3.E.Estigarribia          3          2° MyB           Atletismo RG 19:13   3:51

4.Cristian García        6          3° MyB           Atletismo RG 20:19   4:04

5.Pablo Rodríguez     7          1° VtA            Hosp.Ruta 3    21:14   4:15

6.Miguel Ascurra       8          2° MyA           Libre   21:41   4:20

7.Juan Maza   9          4° MyB           Dep.Adapt./S.Dep.     21:48   4:22

8.Diego Cardoso        10        2° VtA            DC Padel        21:52   4:22

9.Jorge Brizuela         11        3° VtA            ARP Sp.Team 22:29   4:30

10.Eduardo Saldivia  13        5° MyB           Ritmo Control.           22:56   4:35

11.Carlos Uribe          15        4° VtA            Libre   23:41   4:44

12.Patricio Villa        16        6° MyB           Desigual Indum.         23:48   4:46

13.Pedro Franco         18        1° VtD            Atletismo RG 24:29   4:54

14.Yair Díaz   19        3° MyA           Transp.Díaz    24:39   4:56

15.Owen Ramírez      20        1° Juv  Dep.Adapt./S.Dep.     25:08   5:02

16.Cristian Díaz         22        4° MyA           Dep.Adapt./S.Dep.     25:19   5:04

17.Miguel Soliz         23        5° VtA            Soliz   25:39   5:08

18.Jorge Vega            24        7° MyB           Ident.Al Universo      26:12   5:14

19.Gabriel Cajal         25        8° MyB           Polirrubro Perry         26:59   5:24

20.Daniel Villalba     27        6° VtA            Libre   27:41   5:32

21.Raúl Jara   30        5° MyA           Libre   30:43   6:09

22.Dionisio Salinas    32        9° MyB           Amigo MM    32:22   6:28

23.Julián Ramírez      33        10° MyB         Galaxy            32:25   6:29

24.Pablo Mansilla      35        1° VtE Club SyD Victoria     35:02   7:00

Velocidad del ganador: 17,710 km/h.

