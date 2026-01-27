Greco y Brizuela ganaron la Solidaria del CEDyT

Elías Greco (Atletismo Río Grande/Kratos) y Gina Brizuela (Atletismo Río Grande) se impusieron anteayer en la prueba Solidaria del CEDyT, disputada sobre 6,1 kilómetros, con partida y llegada en Lasserre al 700, y la colaboración de Atletismo Río Grande.

LOS GANADORES. Greco y Brizuela (junto a Facundo Zúñiga), en el km. 3, por Elcano antes de llegar a Belgrano.

RIO GRANDE.- Greco registró 20 minutos y 58 segundos (20:58) para cubrir la distancia, anticipándose por amplio margen a Pedro Molina (Kratos) -21:47- y Francisco Szilavecz (La Voz del Viento) -22:27-. El vencedor corrió a razón de 3:26 por kilómetro, y a una velocidad de 17,456 km/h.

Por su parte, Brizuela se ubicó undécima en la general absoluta, sobre un total de 81 clasificados. Cronometró 25:27, a 4:10 de media, y a 14,381 km/h. El podio en la rama femenina se completó con Luisina Nieva -28:51- y Camila Prieto -29:10-.

La actividad fue de carácter gratuito (los alimentos perecederos aportados en forma voluntaria serán entregados a un comedor), y se enmarcó en el Mes de Concientización sobre la Depresión.

La prueba

Se corrió con 13 grados, escasísimo viento (menos de 8 km/h), y cielo semicubierto. Los pedestristas transitaron por Lasserre, Thorne, San Martín, Santa Fe, Héroes de Malvinas y Elcano, hasta frente a la Casa de la Cultura, regresando por Costanera, Güemes, Piedra Buena, Thorne y nuevamente Lasserre. DUPLA II. Pereyra y Valle, en Piedra Buena y Elcano.

En el km. 3 (Thorne, entre Piedra Buena y Belgrano), Greco (10:28) le llevaba 4” a Molina, y luego aparecían Zsilavecz (10:47), Martín Pérez (10:53), Nicolás Valle (11:08) y Leandro Pereyra (11:12). Por el mismo referencial, en femenino, Brizuela (15° en la general) llevaba 12:17, pasando luego Prieto (13:30) y Nieva (13:42), en los puestos 22° y 27°, respectivamente. DUPLA III. Luisina Nieva acompañada por Gabriel Cajal.

Cuando retornaron a Elcano (en el cruce con Piedra Buena, en el km. 5,1), se mantenía el orden entre los varones, con Greco (17:35) a la cabeza, seguido por Molina (18:07), Zsilavecz (18:43), Pérez (19:04), Valle y Pereyra (ambos en 19:26). Por el lado de las mujeres, Brizuela (21:17) había superado a cuatro de sus rivales, al tiempo que Nieva (24:00) se había adelantado a Prieto (24:15), ubicándose 24° y 25°. DUPLA IV. Avanzan Gabriela Mayol y Erika Martínez.

En los cuadros adjuntos aparece la clasificación general en cada rama, y la absoluta, con la marca, el promedio por kilómetro, y los dos parciales (km. 0-3 y 3-6,1).

Entretanto, el domingo 1° de febrero (concentración, 9:30; largada, 10:00, desde Vivaldi y Dalí, en Altos de la Estancia) se disputará el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros ($ 20.000), organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo. Informes: whatsapp (2964) 515886; facebook Daniel Antonio Menéndez.