Grandiosa premiación de una temporada muy exigente

El Polideportivo Carlos Margalot de Chacra II fue testigo de la gran premiación que realizó la Liga Oficial de Fútbol tanto para su disciplina de Fútbol como de Futsal AFA, con el auspicio de la Agencia Municipal de Deportes de Río Grande, y que tuvo un acompañamiento multitudinario que aplaudieron a todos los campeones del año.

RIO GRANDE.- La ceremonia fue presidida por el presidente de la Liga, Guillermo Andrés Vargas, acompañado por todos sus colaboradores de Comisión Directiva, y contó además con Sebastián Bendaña y Diego Radwanitzer como responsables de la cartera municipal de Deportes.

La fiesta fue mucho más ágil que en otras ediciones, todo un acierto de la organización de convocar a todos los campeones a la vez, entregar las Copas a los respectivos capitanes y estos llevar las medallas a sus compañeros, y esta dinámica fue tal que la ceremonia en ningún momento tuvo baches ni momentos de larga espera, redondito por donde se lo mire.

Antes de pasar a la coronación de todos los campeones anuales, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando la organización convocó a la hermana y a la hija del querido Héctor «El Pelado» Azúa, quien no hace mucho nos dejó y la Liga lo recordó toda esta temporada poniendo su nombre al certamen Apertura y Clausura.

También la Liga oficializó la Temporada 2026, la cual llevará el nombre del periodista deportivo Hugo Varas, Copa Fair Play.

No menos emocionante fue el reconocimiento que recibieron un puñado de dirigentes que se desviven todo el año por sus instituciones dejando todo de sí para que no falte nada, buscando y regresando a los jugadores que no tienen los medios para llegar hasta los escenarios de juego, incluso aportando dinero de sus bolsillos para paliar cualquier adversidad, lo cual fue reconocido por todos los presentes con un cerrado aplauso, más que merecido por otro lado.

Los destacados de este 2025 fueron: Soraya Vázquez (Italiano), Florencia Pichutta (Defensores del Sur), Ana Cazón (Deportivo Frías), Alan López (Camioneros), Natalia Zampini (Rosario), Janett Barrientos (Rosario), Estafanía Canteros (Estrella Austral) y Belén Suárez (Los Troncos).

La ceremonia comenzó con los premios a los distintos Campeones del Torneo Clausura; en la Copa Plata los destacados fueron los siguientes: Novena División: Los Troncos; Octava División: Los Troncos: Séptima División: Rosario; Sexta División: Luz y Fuerza; Quinta División: ADEFU; Cuarta División: San Isidro; Tercera División: ADEFU.

Copa Oro: Novena División: Italiano; Octava División: Escuela Argentina; Séptima División: Italiano; Sexta División: Deportivo Frías; Quinta División: Luz y Fuerza; Cuarta División: Camioneros y Tercera División: San Isidro.

Inferiores Femenino: Sexta División: HVJ Futsal; Quinta División: Camioneros; Cuarta División: ADEFU; Tercera División: Metalúrgico.

Primeras Divisiones: Camioneros en Femenino, Camioneros en Masculino y Club Municipal en Primera B.

Campeón y Subcampeones Anuales

Novena: Italiano Campeón, Camioneros Subcampeón; Octava: Escuela Argentina Campeón, Estrella Austral Subcampeón; Séptima: Deportivo Frías Campeón, Italiano Subcampeón; Sexta División: Deportivo Frías Campeón, Estrella Austral Subcampeón; Quinta División: Luz y Fuerza Campeón, Deportivo Frías Subcampeón; Cuarta División: Luz y Fuerza Campeón, Camioneros Subcampeón; Tercera División: San Isidro Campeón, Rosario Subcampeón; Sexta División Femenina: HVJ Futsal Campeón, Camioneros Subcampeón; Quinta División Femenina: Camioneros Campeón, Metalúrgico Subcampeón; Cuarta División Femenina: ADEFU Campeón, Camioneros Subcampeón; Tercera División Femenina: Metalúrgico Campeón, Camioneros Subcampeón; Primera División Femenina: Camioneros Campeón. Primera B Masculina: Club Municipal y Primera A Masculina: Camioneros Campeón.

Uno de los momentos destacados de la noche llegó antes de consagrar a los mejores jugadores de la temporada, fue cuando anunciaron al mejor entrenador de la temporada, que en realidad fue una dupla, la integrada por Braian Zapata y Sebastián Delfor, quienes llevaron a Camioneros a la cima Nacional al coronarse como Campeones Argentinos en Sub 15 en Río Grande y Sub 17 en Ushuaia.

Los guardametas

También en la jornada del viernes hubo tiempo para reconocer a los responsables de las vallas menos vencidas de la temporada; Las Vallas Menos Vencida quedaron de la siguiente manera: Primera División A: Camioneros; Primera División B: Municipal; Primera Femenino: Camioneros; Cuarta Femenino: ADEFU; Quinta Femenino: Camioneros; Sexta Femenino: HVJ Futsal; Tercera División: San Isidro; Cuarta División: Luz y Fuerza; Quinta División: Luz y Fuerza; Sexta División: Deportivo Frías; Séptima División: Deportivo Frías; Octava División: Escuela Argentina; Novena División: Italiano.

Los artilleros

Los goleadores de la temporada fueron los siguientes: Primera División A: Gabriel Sánchez (San Isidro); Primera División B: Daniel Acosta (Municipal); Primera Femenino: Karen Ramírez (Camioneros); Tercera Femenino: Maira Cárdenas (Camioneros); Cuarta Femenino: Maia Marcovecchio (ADEFU); Quinta Femenino: Jael Paniagua (Metalúrgico); Sexta Femenino: Zoe Paz (Estrella Austral); Tercera División: Juan Mulleady (San Isidro); Cuarta División: Lisandro Velásquez (Luz y Fuerza); Quinta División: Víctor Sacón (Luz y Fuerza); Sexta División: Gabriel Mayol (Deportivo Frías); Séptima División: Ticiano Bustos (Italiano); Octava División: Gianluca Toledo (Estrella Austral); Novena División: Nahitan Pugnale (Camioneros).

Los mejores del año

Una vez destacados arqueros y artilleros fue el turno de premiar a los mejores jugadores del año en cada una de las divisionales, y estos fueron todos los premiados: Tercera División: Thiago Duhalde (San Isidro); Cuarta División: Julián Jiménez (Camioneros); Quinta División: Benjamín López (Luz y Fuerza); Sexta División: Santino Rivero (Estrella Austral); Séptima División: Derek Alberti (Deportivo Frías); Octava División: Salvador Moreno (Escuela Argentina); Novena División: Dastan Bahamonde (Italiano); Tercera Femenino: Abril Lizarzuay (Metalúrgico); Cuarta Femenino: Valeria Sánchez (Camioneros); Quinta Femenino: Uma Collman (Camioneros); Sexta Femenino: Catalina Palacios (HVJ Futsal); Primera A Masculino: Alejandro Godoy (Camioneros) y Primera Femenino: Macarena Figueroa (Camioneros).