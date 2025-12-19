Grandes reconocimientos en la Gala a la Excelencia Deportiva

El Gobierno de la provincia realizó este miércoles en el flamante “Paseo del Muelle” de la ciudad de Río Grande la segunda edición de la “Gala a la Excelencia Deportiva”, en una velada cargada de emoción y camaradería en la que se distinguió a deportistas fueguinos que se destacaron durante este 2025, atravesando barreras fuera de la provincia en el plano nacional e internacional.



RIO GRANDE.- Estos premios promueven el desarrollo del deporte en el ámbito provincial federado -profesional y amateur- tanto convencional como adaptado y representan la llama que los moviliza a ir por sus sueños.

El evento contó con transmisión en vivo para toda la provincia a través de la TV Pública Fueguina y la concurrencia de deportistas, sus familias, entrenadores y dirigentes deportivos.

La Gala a la Excelencia Deportiva representa el reconocimiento que la Secretaría de Deportes entrega de manera anual a los deportistas fueguinos y fueguinas que alcanzaron logros deportivos nacionales e internacionales durante la temporada o que consiguieron la participación por mérito propio en las citas más importantes de su disciplina. En esta segunda edición fueron galardonados 188 deportistas de 30 disciplinas de conjunto e individuales.

El secretario de Deportes, Matías Runín, además de agradecer a todos los y las deportistas por ser parte de esta fiesta, felicitó a aquellos que recibieron la mención excelencia. “Para nosotros es un honor y un orgullo recibirlos en esta noche que es una fiesta para todos los deportistas. Desde la Secretaría de Deportes sabemos el esfuerzo enorme que hacen todos ustedes para poder competir y estar en escenarios nacionales e internacionales. También sabemos que la excelencia deportiva no se logra de la noche a la mañana, sino que son meses y años de entrenamiento y esfuerzo, por eso quiero destacar que ustedes son el espejo y la inspiración para las categorías que vienen. Quiero decirles que el Estado siempre va a estar presente para acompañarlos y acompañarlas”, subrayó.

Runín los alentó a seguir “inspirando, creciendo y motivando a los demás deportistas” a la vez que les deseó a todos “una excelente temporada 2026”. Por último, y en nombre del Gobierno de la Provincia, el secretario agradeció a clubes y federaciones por mantener un calendario competitivo durante el año “y a las familias que sembraron la semilla de la humildad y la disciplina”.

En uno de los segmentos más emotivos de la noche se reconoció a la atleta Antonella Ojeda, deportista con varios logros y medallas acumuladas, que atravesó un delicado momento para su salud y lo superó con esperanza y constancia, lo que le permitió volver a la pista de atletismo, el lugar donde es feliz junto a sus compañeros y amigos.

Este año, por primera vez entre 25 deportistas de élite, se entregó el premio al “Embajador Deportivo del año” surgido de la elección de cinco periodistas deportivos destacados de la provincia, y que tendrá la responsabilidad de representar a la provincia enalteciendo valores deportivos y de conducta personal. En este caso fueron galardonados con la distinción como embajadora deportiva Macarena Espinoza -FUTSAL femenino- y como embajador deportivo Mariano Coto Bersier -Judo.

Luego los presentes compartieron un ágape, se tomaron fotos y compartieron videos institucionales que pueden verse en las redes del Gobierno de la Provincia.

Asistieron a la ceremonia, además del ministro de Educación Pablo López Silva, el legislador Federico Greve; el titular de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña en representación del Municipio de Río Grande; funcionarios de diversas áreas del Gobierno de la Provincia y representantes de empresas que colaboran permanentemente con el desarrollo deportivo en Tierra del Fuego.