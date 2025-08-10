GPH, San Sebastián tendrá horarios especiales

En el marco del Gran Premio de la Hermandad 2025, la tradicional competencia automovilística que une Argentina y Chile por los caminos fueguinos, el Paso Fronterizo San Sebastián —del lado argentino— tendrá un cronograma especial de funcionamiento durante los días del evento, con el objetivo de garantizar un tránsito ordenado y seguro para participantes, equipos de apoyo y servicios de emergencia.

Las modificaciones fueron acordadas en reuniones de coordinación entre autoridades argentinas y chilenas, con participación de organismos como la Unidad de Pasos Fronterizos, Aduana, Migraciones, Gendarmería, y sus pares chilenos. Este trabajo conjunto apunta a reforzar el operativo en un evento que cada año concentra a cientos de personas en la zona.

Horarios especiales del Paso Fronterizo San Sebastián (lado argentino):

Miércoles 14 y jueves 15 de agosto

Ingreso a Chile: de 08:00 a 00:00 hs

Regreso a Argentina: de 08:00 a 23:40 hs

Viernes 16 y sábado 17 de agosto

Ingreso a Chile: de 04:00 a 07:30 hs

Regreso a Argentina: de 04:00 a 07:00 hs

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego (Chile) y las autoridades argentinas que participan de la organización, se instó a los equipos y acompañantes a respetar estrictamente los horarios establecidos para evitar demoras y facilitar el control en un paso fronterizo que será altamente transitado durante estos días.

El Gran Premio de la Hermandad, que se corre desde 1974, representa no solo una competencia deportiva, sino también un símbolo de unión entre los pueblos fueguinos de Argentina y Chile. Cada año, cientos de vehículos participan de este desafío que recorre caminos inhóspitos y exige una logística binacional rigurosa.