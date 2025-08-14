Deportes

Gran Premio de la Hermandad, operativo de tránsito

jueves 14 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Este jueves 14 de agosto se realizará en Río Grande la rampa simbólica del 50° Gran Premio de la Hermandad. Por este motivo, el Municipio informa las calles que estarán afectadas al tránsito durante el evento.

RIO GRANDE.- A partir de las 15:00 horas quedará restringida la circulación en las arterias: Córdoba, 20 de Junio y 12 de Octubre, previéndose su habilitación una vez que los vehículos participantes hayan pasado por el sector.

Además, desde las 7:00 permanecerá cerrado el playón del Parque de los 100 Años.

El Municipio de Río Grande acompañará la histórica competencia con la asistencia de sus áreas de Ambulancia, Defensa Civil y Tránsito, garantizando el orden y la seguridad durante el desarrollo de la actividad.

