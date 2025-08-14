Gran Premio de la Hermandad, operativo de tránsito

Este jueves 14 de agosto se realizará en Río Grande la rampa simbólica del 50° Gran Premio de la Hermandad. Por este motivo, el Municipio informa las calles que estarán afectadas al tránsito durante el evento.

RIO GRANDE.- A partir de las 15:00 horas quedará restringida la circulación en las arterias: Córdoba, 20 de Junio y 12 de Octubre, previéndose su habilitación una vez que los vehículos participantes hayan pasado por el sector.

Además, desde las 7:00 permanecerá cerrado el playón del Parque de los 100 Años.

El Municipio de Río Grande acompañará la histórica competencia con la asistencia de sus áreas de Ambulancia, Defensa Civil y Tránsito, garantizando el orden y la seguridad durante el desarrollo de la actividad.