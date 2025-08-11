Gran Premio de la Hermandad: horarios, requisitos y cierre de rutas

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, informa a la comunidad los horarios especiales de atención del Complejo Fronterizo San Sebastián – Argentina, en el marco de la 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad Chileno–Argentino.

HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE – COMPLEJO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN (ARGENTINA)

Miércoles 14 y jueves 15 de agosto: Apertura 08:00 a 00:00 hs | Cierre 06:00 a 23:40 hs.

Sábado 16 y domingo 17 de agosto (días de competencia): Apertura 04:00 a 07:30 hs | Cierre 04:00 a 07:00 hs.

Reapertura posterior al paso del barredor (según programación de la organización): Apertura hasta las 22:00 hs | Cierre hasta las 21:40 hs.

Lunes 18 de agosto: Se retoma el horario habitual del complejo fronterizo.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TRIPULACIONES

Todos los pilotos y navegantes deberán completar la Declaración Jurada Digital del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, disponible en www.ingresoachile.cl. La DDJJ debe presentarse en formato digital o impreso, con la fecha exacta de cruce (sábado 16 de agosto). Si se completa el día 15, se deberá consignar como fecha de ingreso el 16.

PRODUCTOS PROHIBIDOS PARA EL INGRESO A CHILE

Está prohibido ingresar, incluso para consumo personal: frutas, verduras y hortalizas frescas; flores de corte; semillas de todo tipo; nueces; productos artesanales con vegetales; ajo seco (bulbo); carnes crudas, embutidos, fiambres, lácteos y alimentos preparados.

Algunos productos deberán ser declarados al ingreso, aunque su declaración no garantiza la admisión. La inspección determinará su autorización. El intento de ingreso sin declarar puede derivar en multas de 3 UTM o más. Se recomienda evitar transportar alimentos crudos.

RECOMENDACIONES

Cada cruce a Chile requiere una nueva DDJJ. Ambos complejos fronterizos cuentan con WiFi para completarla en línea. Se sugiere completarla con al menos 24 hs de anticipación y verificar la documentación vigente.

PRIMERA ETAPA – SÁBADO 16/08/2025 – RÍO GRANDE – PORVENIR

RUTA – HORARIO DE CORTE DE RUTA

• BAQUEDANO HACIA PORVENIR – 06:00 • PORVENIR HACIA BAQUEDANO – 06:00 • INGRESO A PARCELAS – 06:30 • CRUCE LAS FLORES HACIA CRUCE VICUÑA – 06:30 • CRUCE VICUÑA HACIA CAMERON – 07:00 • CAMERON HACIA CRUCE VICUÑA – 07:15 • CAMERON HACIA CRUCE DE ONAISSIN – 07:40 • CRUCE ONAISSIN HACIA CAMERON – 07:40 • CRUCE ONAISSIN HACIA BAQUEDANO – 07:40 • ACCESO CRUCE ARCILLOSA – 07:40 • CRUCE DE CHORRILLO HACIA AVILÉS – 07:40 • CRUCE DE CHORRILLO HACIA FRONTERA – 07:40 • FRONTERA (AMBOS SENTIDOS) – 08:00 • CRUCE ACCESO A GAVIOTAS – 07:40 • CRUCE GAVIOTAS A LAS FLORES – 06:30 • CRUCE LAS FLORES HACIA FRONTERA – 09:00 • RUTA PROV. N° 5 CRUCE CAMINO TROPEZÓN – 09:00 • CRUCE FLAMENCO HACIA EA. MARÍA BEHETY – 09:30 • CRUCE FLAMENCO HACIA TF-1 – 09:00 • EA. LAS VIOLETAS HACIA FRONTERA – 09:00 • RUTA 3 HACIA TF-1 – FLAMENCO – 09:30

SEGUNDA ETAPA – DOMINGO 17/08/2025 – PORVENIR – RÍO GRANDE

RUTA – HORARIO DE CORTE DE RUTA



PORVENIR HACIA BAQUEDANO – 06:00

• CRUCE ONAISSIN HACIA PORVENIR – 06:00

• CRUCE ONAISSIN HACIA CAMERON – 06:30

• CAMERON HACIA CRUCE DE ONAISSIN – 06:30

• CAMERON HACIA CRUCE DE VICUÑA – 07:00

• CRUCE VICUÑA HACIA CAMERON – 07:00

• CRUCE DE VICUÑA HACIA LAS FLORES – 07:30

• CRUCE LAS FLORES HACIA FRONTERA – 08:00

• LAS FLORES A CRUCE GAVIOTAS – 08:00

• GAVIOTAS A FRONTERA – 08:00

• FRONTERAS (AMBOS SENTIDOS) – 08:00

• CRUCE DE CHORRILLO HACIA FRONTERA – 08:45

• ACCESO CRUCE ARCILLOSA – 09:00

• CRUCE DE CHORRILLO HACIA AVILÉS – 09:00

• CRUCE FLAMENCO HACIA TF-1 – 10:00

• RUTA 3 HACIA EA. LAS VIOLETAS – 10:00

• RUTA 3 HACIA TF-1 – FLAMENCO – 10:00

• CRUCE FLAMENCO HACIA EA. MARÍA BEHETY – 10:15

• RUTA PROV. N° 5 CRUCE CAMINO TROPEZÓN – 10:15

El Gobierno Provincial solicita a la comunidad y a los participantes respetar las indicaciones y medidas de seguridad, con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado y seguro de esta histórica competencia que une a ambos países.