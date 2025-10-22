Salud

Gran participación en la jornada “Redes en cáncer infantil”

miércoles 22 de octubre de 2025
Diario El Sureño
“El cáncer infantil no solo se enfrenta con tratamientos médicos, sino también con empatía, presencia y amor”, señaló la legisladora Victoria Vuoto, quien participó del encuentro realizado en Río Grande.

RIO GRANDE.- Con una amplia convocatoria de profesionales de la salud, familias y referentes sociales, se llevó adelante, en esta ciudad la jornada “Redes en cáncer infantil”, un espacio de encuentro y reflexión destinado a fortalecer el trabajo conjunto en el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que transitan esta enfermedad.

La actividad se desarrolló en el SUM del IPV y contó con la participación de Pablo Pesce, subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Ushuaia; Pedro Zubizarreta, jefe del servicio de Oncología del Hospital Garrahan; Adriana Pérez Godoy, referente de la Red de Mamás TDF; y la legisladora Victoria Vuoto, quien destacó la importancia de generar espacios de intercambio y aprendizaje colectivo.

“Estas jornadas son fundamentales porque nos permiten unir miradas, experiencias y esfuerzos. Ninguna familia debería atravesar un proceso tan difícil en soledad, y el rol del Estado y de las redes comunitarias es justamente acompañar, contener y garantizar derechos”, expresó la legisladora.

Victoria Vuoto también subrayó el valor del trabajo en red entre los distintos niveles del sistema de salud y las organizaciones sociales.

“Cuando las instituciones se articulan, se construyen respuestas más humanas y más efectivas. El cáncer infantil no solo se enfrenta con tratamientos médicos, sino también con empatía, presencia y amor”, señaló.

La jornada, organizada en conjunto por el Ministerio de Salud de la Provincia, el Hospital Garrahan y la Municipalidad de Ushuaia, se enmarca en una serie de acciones destinadas a visibilizar el cáncer infantil y fortalecer las redes de acompañamiento en toda la provincia.

