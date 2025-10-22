Gran participación en la jornada “Redes en cáncer infantil”

“El cáncer infantil no solo se enfrenta con tratamientos médicos, sino también con empatía, presencia y amor”, señaló la legisladora Victoria Vuoto, quien participó del encuentro realizado en Río Grande.

RIO GRANDE.- Con una amplia convocatoria de profesionales de la salud, familias y referentes sociales, se llevó adelante, en esta ciudad la jornada “Redes en cáncer infantil”, un espacio de encuentro y reflexión destinado a fortalecer el trabajo conjunto en el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que transitan esta enfermedad.

La actividad se desarrolló en el SUM del IPV y contó con la participación de Pablo Pesce, subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Ushuaia; Pedro Zubizarreta, jefe del servicio de Oncología del Hospital Garrahan; Adriana Pérez Godoy, referente de la Red de Mamás TDF; y la legisladora Victoria Vuoto, quien destacó la importancia de generar espacios de intercambio y aprendizaje colectivo.

“Estas jornadas son fundamentales porque nos permiten unir miradas, experiencias y esfuerzos. Ninguna familia debería atravesar un proceso tan difícil en soledad, y el rol del Estado y de las redes comunitarias es justamente acompañar, contener y garantizar derechos”, expresó la legisladora.

Victoria Vuoto también subrayó el valor del trabajo en red entre los distintos niveles del sistema de salud y las organizaciones sociales.

“Cuando las instituciones se articulan, se construyen respuestas más humanas y más efectivas. El cáncer infantil no solo se enfrenta con tratamientos médicos, sino también con empatía, presencia y amor”, señaló.

La jornada, organizada en conjunto por el Ministerio de Salud de la Provincia, el Hospital Garrahan y la Municipalidad de Ushuaia, se enmarca en una serie de acciones destinadas a visibilizar el cáncer infantil y fortalecer las redes de acompañamiento en toda la provincia.