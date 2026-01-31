Gran desempeño de Federico Torres en Florianópolis

Entre el sábado 17 y el domingo 25 del presente mes se disputó en Florianópolis (Brasil) la Serie de Ajedrez Brasil (suizo, 10 rondas, 90’ + 30”), con un total de 536 clasificados.

RIO GRANDE.- Allí estuvo presente Federico Torres (ELO: 2.095 puntos), representante del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), quien partió preclasificado en el puesto 109°, y finalizó en el lugar 34° (11° en Supra 35), con 7 puntos, producto de 7 victorias y 3 derrotas. Su performance fue de 2.301 puntos, con una ganancia de 54,6 unidades en su puntaje internacional.

En la 9° y penúltima ronda venció al Gran Maestro (GM) español David Larino (2.436), con las piezas negras, y antes se había impuesto al Maestro Internacional (MI) peruano Iván Soriano (2.309), y al Candidato a Maestro (CM) brasileño Francisco Muñiz (2.224). El campeón fue el GM local André Diamant (2.482), invicto con 8,5 puntos.