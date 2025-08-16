GPH 2025: un auto de carrera volcó y sus ocupantes están fuera de peligro

Sucedió en la competencia automovilística deportiva internacional que hoy inició desde Río Grande a Porvenir (Chile). Un auto riograndense en competencia volcó en una zona cercana a San Sebastián. Los dos ocupantes del rodado fueron trasladados al hospital riograndense. (Imagen de video de Contacto Directo)

RÍO GRANDE. – En la competencia automovilística de la primera etapa del Gran Premio de la Hermandad, hoy se suspendió pasado el mediodía debido a un terrible accidente: un auto que competía volcó y el binomio que iba en el rodado sufrieron fuertes lesiones y los trasladaron de urgencia en ambulancias en un móvil sanitario al hospital de esta ciudad.

El incidente vial ocurrió a la altura del sector de la zona de San Sebastián, distante en unos 98 km al norte de esta ciudad y se trató de la unidad Nº918 del vehículo que manejaba Martín Thompson y como navegante iba Oscar «Chicho» Bahamondez.

Thompson se encuentra en terapia intensiva y Bahamonde en una sala común. Ambos están fuera de peligro.