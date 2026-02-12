Gonzalo Lemui retorna a los escenarios de Río Grande con una velada de música y arraigo

El músico riograndense se presenta mañana viernes en el Centro Cultural Alem. La cita combina composiciones propias con clásicos del folclore en un formato que recrea la mística del fogón y el encuentro comunitario.

RIO GRANDE.- La agenda cultural de la ciudad suma una fecha especial este viernes 13 de febrero con el retorno de Gonzalo Lemui. El artista local eligió el Centro Cultural Leandro N. Alem para reencontrarse con el público riograndense a partir de las 19 horas, en una jornada que promete una atmósfera de camaradería y arte compartido.

Bajo el nombre de “Canciones desde la mesa compartida”, el espectáculo recorrerá un repertorio que entrelaza la autoría de Lemui con grandes obras del cancionero popular de Argentina y Latinoamérica. El objetivo de la presentación es transportar a los asistentes hacia sus propias vivencias personales, buscando que la música funcione como un nexo para la reflexión y el acercamiento.

La organización detalló que la escenografía del evento se montó con la intención de emular la calidez de un fogón tradicional. Entre mantas, relatos y coreografías de danza, el músico estará acompañado por invitados especiales para dar forma a un entorno donde la identidad y los recuerdos comunes ocuparán el centro de la escena.

Los interesados en asistir deberán acercarse a la sede de Belgrano 920. Si bien la entrada es gratuita, se solicita a los vecinos la colaboración de un litro de leche larga vida, aunque el aporte no es una condición cerrada para el ingreso. Como parte de la mística del encuentro, se alienta a los presentes a concurrir con su propio equipo de mate para acompañar la función.

A través de esta iniciativa, la gestión municipal sostiene su política de respaldo a los trabajadores de la cultura de la zona. Con la apertura de estos ámbitos de participación, se busca consolidar el vínculo social mediante expresiones artísticas que rescaten el sentido de pertenencia de la comunidad.

Reconocimientos del artista

En comunicación con nuestro medio Gonzalo Lemui, joven talento de nuestra ciudad y de marcado compromiso con la música en búsqueda siempre de fortalecer nuestro acervo cultural fueguino, nos referencia que la pasión es una de las virtudes del ser humano para desarrollarse en lo que haga y está puesta en escena tiene a grandes artistas apasionados por la música que lo acompañarán en la velada especial de este viernes, Santiago Bahamonde y Alejandro Gilardi lo harán en guitarra, Jeremías Gómez en violín, Alejandro Pérez en bajo, Facundo Grao en teclado, José Álvarez en percusión, Lautaro Bustos en bombo y Luis Cabaña en acordeón, todos ellos llevan adelante una labor enorme y hermosa vinculada a lo popular, reflexionó Lemui.

Además, se mostró emocionado de compartir escenario con José López, Kari Piselli y Agustín Didier, Anto Colautti y Fiona Chicahuala colegas y amigos invitados para la ocasión.

Valora también la participación y el aporte profesional del sonidista Manuel Iribarne. Y finalmente, dedico un agradecimiento especial a Claudia Morales, Elena Martínez y al Subsecretario de Cultura Carlos Gómez del Municipio de Río Grande.