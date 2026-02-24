Gonzalo Ferro: “Con 40% menos de recursos, priorizamos salud y servicios esenciales”

En diálogo con FM Origen, el secretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Gonzalo Ferro, realizó un análisis del escenario político y económico actual y defendió el rumbo de la gestión encabezada por el intendente Martín Perez, marcada —según afirmó— por el diálogo institucional, el orden fiscal y la prioridad en los servicios esenciales.

En relación con la apertura del período de sesiones ordinarias, Ferro valoró el consenso alcanzado con el Concejo Deliberante, que aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026. Señaló que esa herramienta es clave para sostener la planificación en un año complejo y destacó la construcción de diálogo entre el Ejecutivo y los concejales.

Caída de recursos y administración responsable

El funcionario expuso cifras concretas sobre el impacto de la situación económica nacional en las finanzas locales. En enero de 2025 el Municipio recibió 10.500 millones de pesos por coparticipación; en enero de 2026, 9.500 millones. Es decir, mil millones menos en términos nominales y, considerando la inflación interanual, una pérdida real cercana al 40% de los recursos disponibles.

Ferro recordó que alrededor del 80% de los ingresos municipales provienen de fondos coparticipables nacionales y provinciales, lo que obliga a una administración prudente y equilibrada. En ese sentido, remarcó que la gestión se sostiene con una estructura reducida de funcionarios políticos y con criterios de austeridad.

Inversión en salud y servicios esenciales

Uno de los ejes centrales de la gestión es la salud pública municipal. Actualmente funcionan 15 centros de atención que garantizan el acceso a vecinos sin obra social o con cobertura insuficiente.

El secretario indicó que cerca del 30% de los usuarios del sistema municipal son afiliados a la OSEF, por lo que el Ejecutivo impulsa un convenio para recuperar fondos por las prestaciones brindadas. Según detalló, el monto supera los 3.000 millones de pesos.

Asimismo, destacó que el Municipio sostiene servicios clave como la recolección de residuos, el transporte público —con mayor demanda producto de la crisis—, los subsidios al boleto para estudiantes, jubilados y veteranos de Malvinas, y el mantenimiento de 21 gimnasios municipales.

Defensa de la autonomía municipal

Ferro también cuestionó reducciones en fondos provinciales que impactan en la coparticipación local. Explicó que una merma mensual de 50 millones de pesos representa cerca de 700 millones al año, recursos que financian servicios básicos y programas sociales.

En ese marco, aseguró que el Municipio realizará los reclamos administrativos correspondientes para resguardar los fondos que le corresponden por Carta Orgánica.

Un Estado presente en un contexto adverso

Finalmente, el funcionario advirtió que no hay señales claras de recuperación económica a nivel nacional, con caída del consumo, retracción industrial y pérdida de empleo formal, situación que repercute directamente en Río Grande.

Pese a ello, ratificó que la gestión municipal continuará priorizando el equilibrio fiscal sin resignar la presencia del Estado en áreas sensibles.

“Tenemos que sostener lo esencial y cuidar los recursos de Río Grande”, concluyó.