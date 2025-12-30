Golpeó a un hombre y le robó el celular: fue detenido por la policía

El violento episodio ocurrió durante esta madrugada en inmediaciones de las calles Pablo Vera y Primer Argentino de Ushuaia. La víctima presentó lesiones visibles. (Foto archivo)

USHUAIA.- Durante la madrugada de este martes, personal policial intervino tras la denuncia de un hombre que presentaba lesiones visibles y manifestó haber sido agredido y despojado de su teléfono celular en inmediaciones de las calles Pablo Vera y Primer Argentino en esta ciudad.

Según se informó, la víctima fue asistida en el lugar por personal sanitario, aunque se negó a ser trasladada al nosocomio para una atención médica más exhaustiva.

Con los datos aportados por el damnificado, móviles policiales abocados a tareas de prevención realizaron recorridas por la zona y lograron localizar y detener a Emanuel Agustín González Beauloco, de 33 años, en el marco de la Ley Provincial Nº792, por los presuntos delitos de lesiones y robo.

Se labraron las actuaciones correspondientes y el detenido quedó a disposición de la Justicia.