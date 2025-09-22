Goleó Argentinos, ganó Tigre, igualaron Santos y Diablos

Argentinos Juniors derrotó 3-0 a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona, en el encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Tras este contundente resultado el “Bicho” de La Paternal se quedó con el décimo puesto de la tabla de posiciones del Grupo A, con 11 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 12 puntos.

BUENOS AIRES (NA).- Los tres tantos del equipo liderado por el director técnico Nicolás Diez fueron realizados por Tomás Molina (doblete) y Alan Lescano.

Por otro lado, Rosario Central igualó 1-1 con Talleres de Córdoba en el Gigante de Arroyito y se quedó con el séptimo lugar del Grupo B.

El gol del “Canalla” fue convertido por Alejo Véliz, mientras que el único tanto de la “T” llegó de la mano de Valentín Depietri.

Asimismo, Instituto de Córdoba igualó como visitante por 1-1 ante Godoy Cruz de Mendoza, en el estadio Feliciano Gambarte. PROVINCIANOS. Godoy Cruz e Instituto igualaron 1-1 (NA)

El gol para la Gloria lo convirtió el delantero Alex Luna, a los 44 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Fernández marcó el tanto del empate para los locales, a los 5’ del complemento.

Entretanto, Independiente y San Lorenzo igualaron este domingo por 1-1, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio en contra, a los 23’ de la segunda mitad, anotó el tanto del empate para el Rojo.

Tigre venció como local por 2-0 a Aldosivi, en el estadio Jose Dellagiovanna. El encuentro había comenzado anteanoche, pero producto de las intensas lluvias se suspendió y terminó de disputarse en dos tiempos de 9 y 8 minutos. Los goles para el Matador los convirtieron Ignacio Russo y David Romero, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente. SIN VICTORIAS. El Rojo no pudo pasar del empate (NA).

Anoche cotejaban Boca Juniors-Central Córdoba, y hoy completarán 19:00 Estudiantes (La Plata)-Defensa y Justica; y 21:00 Belgrano-Newell’s Old Boys.