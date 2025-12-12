GOL lanzó oficialmente el vuelo directo Brasil-Ushuaia

Este miércoles la aerolínea GOL realizó el lanzamiento oficial de la nueva ruta directa Brasil-Ushuaia, que potenciará la llegada de visitantes a Tierra del Fuego durante nuestra temporada invernal.

​ USHUAIA.- El anuncio tuvo lugar en un acto que contó con la presencia y el apoyo del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el consejero de la presidencia de GOL Linhas Aéreas Alberto Fajerman, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo Laura Teruel y el presidente del INFUETUR, ​Dante Querciali, junto a referentes de cámaras del sector privado nacional, donde se destacaron las gestiones realizadas por el Instituto Fueguino de Turismo para contar con esta ruta aérea.

Esta conexión aérea directa no solo facilita el acceso desde un mercado clave como Brasil, sino que también subraya la posición de Tierra del Fuego como uno de los destinos de invierno más elegidos de Sudamérica.

Las operaciones comenzarán el 7 de julio y se extenderán hasta el 29 de agosto con 3 frecuencias semanales.

El Fin del Mundo ofrece la Temporada de Invierno más larga de Sudamérica. Y esperan a turistas y ciudadanía en general para disfrutar de los deportes invernales, excursiones tradicionales o de aventura y la ciudad más austral del mundo.