Godoy y todos los argentinos

El sábado concluyeron en Asunción los II Juegos Panamericanos Junior (Sub 23), con la presencia de la fueguina Renata Godoy (4° en heptatlon), quien en 2022 ya había sido de la partida en los Juegos Sudamericanos de la Juventud (subcampeona en los 400 metros con vallas, en Rosario).

RIO GRANDE.- En los listados adjuntos aparece el medallero general; los tres primeros y la actuación de Argentina en cada disciplina; y todas las preseas de oros conseguidas por los deportistas que representaron al Comité Olímpico Argentino (COA) en la capital paraguaya, entre el 10 y el 23 del presente mes.

En lo atinente al atletismo, se publica el medallero; el puntaje; t todas las medallas obtenidas por los deportistas seleccionados por la Confederación Argentina de Atletismo (CAdA).

El próximo evento internacional serán los 13° Juegos Sudamericanos (ex ODeSur), que tendrán por sede a Rosario, en 2026.

MEDALLERO FINAL

P/País O         P         B         Total

1.Brasil           70        50        55        175 (1°)

2.Est.Unidos   54        42        46        142 (2°)

3.Colombia     48        27        40        115 (4°)

4.México        29        45        55        129 (3°)

5.Argentina    27        38        30        95 (5°)

P/País O         P         B         Total

6.Canadá         19        22        22        63 (7°)

7.Cuba 19        13        15        47 (8°)

8.Chile            18        19        28        65 (6°)

9.Venezuela   12        15        19        46 (9°)

10.Pto.Rico     7          7          13        27 (11°)

Nota: entre paréntesis aparece el orden por el total de preseas. Total de países con medallas: 34.

TODAS LAS DISCIPLINAS

Deporte          Primero          Segundo         Tercero          Argentina

1.Aguas abiertas (3)   Brasil (1-1-1) México (1-0-1)          Ecuador (0-1-0) s/medallas

1.Atletismo (25)         Cuba (8-3-2)   Canadá (7-7-1)           Colombia (7-4-3)       8° (2-1-3)

2.Badminton (5)         Canadá (2-1-0)           Brasil (1-2-0) Est.Unidos (0-0-4)     s/medallas

3.Básquetbol 3×3 (6) Arg./Can. (1-0-0)       Arg./Can. (1-0-0)       Chile/Méx. (0-1-0)    1° (1-0-0)

4.Balonmano (4)        Brasil (2-0-0) Argentina (0-2-0)       Paraguay/EUA (0-0-1)          2° (0-2-0)

5.Canotaje (8)Argentina (7-2-2)       Chile (3-3-4)  Cuba (3-3-3)   1° (7-2-2)

6.Ciclismo (10)          Colombia (13-4-4)     Argentina (3-8-3)       México (2-3-2)          2° (3-8-3)

7.Esgrima (14)           Perú (1-0-2)    Pto.Rico (1-0-1)         Venezuela (1-0-1)      9° (0-1-0)

8.Esquí N. (6) Est.Unidos (5-2-3)     Canadá 2-0-3) Chile (1-3-0)  4° (1-2-1)

9.Gimnasia (8)           Est.Unidos (14-8-9)   Colombia (5-2-2)       México (4-2-6)          6° (0-2-1)

10.Golf (5)     Guatemala (2-0-0)     Perú (1-1-0)    Paraguay (0-2-1)        s/medallas

11.Hockey (4) Argentina (2-0-0)       Canadá (0-1-0)           Est.Unidos (0-1-0)     1° (2-0-0)

12.Judo (13)   Brasil (12-1-1)           Colombia (1-2-5)       Cuba (1-2-1)   11° (0-0-1)

13.Karate (14)            Venezuela (2-3-0)      Brasil (1-3-3) Ecuador (1-1-0)         5° (1-0-3)

14.Lucha (14) Est.Unidos (10-2-4)   Venezuela (4-2-3)      Cuba (3-5-2)   9° (0-0-3)

15.Natación (21)        Brasil (25-12-10)       México (10-10-12)    Argentina (6-7-3)       3° (6-7-3)

16.Patinaje (9)           Colombia (10-2-2)     Brasil (2-2-0) Ecuador (1-3-1)         7° (0-0-1)

17.Pesas (14)  Colombia (5-1-0)       Venezuela (3-2-1)      Ecuador (1-1-2)         8° (0-3-0)

18.Remo (8)   Chile (8-3-1)  Brasil (2-4-4) Paraguay (1-3-2)        6° (0-2-0)

19.Rugby 7 (6)           Argentina (1-0-0)       Brasil 81-0-0) Urug/EUA (0-1-0)     1° (1-0-0)

20.Skateboard (3)      Brasil (2-0-1) Est.Unidos (0-2-0)     Argentina (0-0-1)       3° (0-0-1)

21.Squash (8) Colombia (3-0-3)       México (2-1-3)          Paraguay (1-0-2)        5° (0-3-1)

22.Taekwondo (17)    Est.Unidos (3-2-1)     México (2-3-4)          Brasil (2-1-2) 4° (1-0-2)

23.Tenis (8)    Argentina (2-2-1)       Colombia (2-0-0)       Brasil (1-0-1) 1° (2-2-1)

24.Tenis de mesa (8)  Brasil (3-2-1) Est.Unidos (2-1-2)     Pto.Rico (1-3-3)         s/medallas

25.Tiro (8)      Est.Unidos (7-5-3)     Chile (2-0-2)  Brasil (1-1-3) 6° (0-1-2)

26.Tiro con arco (9)   Brasil (3-1-0) México (2-2-0)          Colombia (1-1-2)       8° (0-0-2)}

27.Triatlón (5)           Est.Unidos (3-1-0)     Canadá (0-2-0)           Bra/Chi/Mex (0-0-1)            s/medallas

28.Vela (10)   Est.Unidos (2-0-1)     Aruba (1-1-0) Brasil (1-0-1) 5° (0-1-0)

29.Voleibol (8)          Brasil (2-1-0) Est.Unidos (2-0-0)     Venezuela (0-1-1)      4° (0-1-0)

Nota: Ciclismo (incluye BMX Carrera y Estilo Libre, MTB, Pista y Ruta); Esquí Náutico (incluye wakeboard); Gimnasia (Artística, Rítmica y Trampolín); Natación (incluye Aguas Abiertas, Clavados y Nado sincronizado); Patinaje (Velocidad y Artístico); Voleibol (pista y playa). Entre paréntesis aparece la cantidad de países con medallas.

TODOS LOS OROS ARGENTINOS

Deporte          Atleta Prueba

Atletismo        Juan Arriéguez           Bala (18,39)

Atletismo        Tomás Olivera           Martillo (70,61/RC)

Básquet 3×3    Equipo Masculino      21-11 vs. Chile

Canotaje         Aramís Sánchez         C1 500m. (1:51.41)

Canotaje         Aramís Sánchez         C1 1.000m. (4:17.18)

Canotaje         Paulina Barreiro         K1 200m. (45.71)

Canotaje         Equipo Masculino      K2 500m. (1:45.14)

Canotaje         Equipo Masculino      K4 500m. (1:24.10)

Canotaje         Equipo Femenino       K4 500m. (1:39.08)

Canotaje         Equipo Mixto K2 500m. (2:02.31)

Ciclismo         Federico Capello        BMX Carrera (34.495)

Ciclismo         Santiago Gruñeiro      Pista/Omnium (146)

Ciclismo         Julieta Benedetti        Ruta/106,4 Km. (2:51:19)

Esquí Náut.     Francisco Giorgis      Salto (54,6)

Hockey           Equipo Masculino      4-2 vs. Canadá

Hockey           Equipo Femenino       3-0 vs. Est.Unidos

Karate Juan Gallardo -60 (yuko a S.Chirinos/Ven.)

Natación         Agostina Hein            400 m. libre (4:06.96/RC)

Natación         Agostina Hein            200 m. comb. (2:12.12/RC)

Natación         Agostina Hein            400 m. comb. (4:38:41/RC)

Natación         Malena Santillán        200 m. pecho (2:10.36/RC)

Natación         Ulises Saravia            100 m. pecho (53.89/RC)

Natación         Equipo Masculino      4×100 Comb. (3:36.63/RC)

Rugby 7          Equipo Masculino      22-17 vs. Uruguay

Taekwondo     Ignacio Espínola        -58 (2-1 a M.Goncalves/Bra)

Tenis   Dobles Masculino      6-3/6-1 vs. Ecuador

Tenis   Dobles Femenino       0-6/6-2/10-6 vs. México

Nota: RC (récord de campeonato).

ATLETISMO * MEDALLISTAS ARGENTINOS (6)

Medalla          Atleta Ciudad            Prueba

Oro      Juan Arriéguez (2003)           Chillar/BA      Bala (18,39)

Oro      Tomás Olivera (2004)           Maipú/BA      Martillo (70,61/RC)

Plata    Santiago Barbería (2004)      Baradero/BA  Alto (2,07)     

Bronce            Uriel Muñoz (2005)   Junín/BA        1.500 m. (3:45.97)

Bronce            Agustín Carril (2005)            M.Plata/BA    Garrocha (5,00)         

Bronce            Posta Masculina         ————       4×100 m. (39.45/RN)

Nota: posta masculina: Juan Sagasta (2006/CABA); Lucas y Tomás Villegas (2004/San Luis); Tomás Mondino (2005/Rafaela).

RENATA GODOY (2005/4°)

Prueba            100m. c/v        Alto     Bala (4)          200 m. Largo  Jabalina (0,6) 800 m.

Marca 15.12 (+1,2)    1,63     11,30   x          27.04 (-0,2)    5,21 (-0,3)      38,31   2:28.57

Puntos 818 (9°)          771 (3°)          615 (4°)          708 (5°)          617 (5°)          635 (1°)            711 (5°)

Acumul.          818 (9°)          1.589 (8°)       2.204 (7°)       2.912 (5°)       3.529 (6°)            4.164 (4°)       4.875 (4°)

Nota: entre paréntesis aparece la velocidad del viento (metros/segundo); y el orden en cada prueba y en el acumulado. Podio: 1.Isabella Goudros (2003/Canadá) 5.561; 2.Ana Luisa Ferraz (2003/Brasil) 5.508; 3.Ana Paula Argüello (2003/Paraguay) 5.249. Clasificadas: 7. Participantes: 10.

ATLETISMO * MEDALLERO

P/País O         P         B         T

1.Cuba 8          3          2          13 (5°)

2.Canadá         7          7          1          15 (3°)

3.Colombia     7          4          3          14 (4°)

4.México        4          5          10        19 (1°)

5.Jamaica        4          4          4          12 (6°)

P/País O         P         B         T

6.Brasil           3          7          7          17 (2°)

7.Pto.Rico       3          0          2          5          (8°)

8.Argentina    2          1          3          6 (7°)

9.Trinidad y T.           1          2          1          4 (9°)

9.Venezuela   1          2          1          4 (9°)

Nota: entre paréntesis aparece el orden por el total de preseas. Total de países con medallas: 25.

ATLETISMO * PTS.

P/País Pts.

1.Brasil           192

2.México        187

3.Jamaica        146

4.Cuba 144

5.Colombia     139

6.Canadá         126

7.Argentina    82

8.Pto.Rico       66

9.Chile            56

10.Ecuador     52

Países con puntos: 31.

