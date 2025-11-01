Gobierno recibió una donación de TotalEnergies para el deporte fueguino

El Gobierno de la Provincia representado por el Secretario de Deportes, Matías Runin y el Secretario de Representación Política, Federico Giménez, recibió una importante donación en colaboración de equipamiento deportivo en el marco de una acción de responsabilidad social empresaria de TotalEnergies, en vistas de la participación de la delegación fueguina en los XXII Juegos Binacionales de la Araucanía que se realizarán del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa.

En la apertura del acto protocolar que tuvo lugar en la sala de reuniones de la empresa, la Gerente de Asuntos Públicos de TotalEnergies, Claudia Borbolla, mediante videollamada brindó un mensaje de bienvenida a las autoridades en el marco de la destacada colaboración de la firma para el desarrollo deportivo en la provincia.

A continuación, el Gerente Regional de la compañía, Marcelo Reino, resaltó el vínculo que la empresa mantiene con la comunidad de Tierra del Fuego.

“Nosotros aportamos un pequeño granito de arena para que ustedes puedan seguir desarrollando todas estas actividades. Estamos muy cerca de la comunidad fueguina, somos parte de Tierra del Fuego, somos una compañía que crece y va a seguir aportando a esta provincia. Vamos a seguir desarrollando la energía. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo que estamos donando hoy llegará a la comunidad y a los jóvenes”, resumió Reino.

Por su parte, en representación de la Secretaría de Deportes, el secretario Runin agradeció a TotalEnergies y sus representantes. “Venimos trabajando hace mucho con los Juegos Binacionales de la Araucanía, son juegos regionales emblemáticos desde hace muchísimos años. Este año fue muy difícil encontrar empresas que colaboren con el deporte. Esto nos incentiva a seguir trabajando con las chicos, a dar herramientas a los profesores, quienes llevan adelante el trabajo de campo. Ahora queda lo lindo que es verlo en el terreno”, señaló el funcionario.

A su turno, el secretario de Representación Política, Federico Giménez, expresó que “el deporte es parte de la contención social que brinda el Estado”. “Esto es un gran aporte, nos pone muy contentos. Les agradecemos todos los aportes que hace TotalEnergies a la provincia, les agradecemos por elegir Tierra del Fuego para invertir. El parque eólico es uno de esos ejemplos de grandes inversiones”, cerró el funcionario.

La donación de la empresa Total Energies al Gobierno de Tierra del Fuego que incluyó 80 pelotas de vóley, básquet y fútbol (deportes contemplados en los Juegos Binacionales de la Araucanía); diez cronómetros digitales; diez botiquines completos; ocho pasajes aéreos; dos gacebos (destinados a los deportistas de atletismo y ciclismo que compiten al aire libre); lonas frontales, banderas y flyers; y más de 300 piezas de indumentaria deportiva” por un total equivalente a 40 mil dólares.