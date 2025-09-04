Gobierno llevará adelante una nueva edición del programa «Tu Mercado»

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, A. e I. A. S., a través del Ministerio de Economía, anuncia una nueva edición de Tu Mercado, el programa provincial que conecta a las familias fueguinas con productos esenciales y propuestas emprendedoras en las tres ciudades de la provincia.

Durante las dos jornadas del sábado 6 y domingo 7 de septiembre Tu Mercado estará en las tres ciudades, ofreciendo precios accesibles en productos de la canasta básica —carnes, frutas, verduras, pastas frescas, artículos de limpieza y más— con la calidad que ya es marca registrada.

Además, más de 300 emprendedores y emprendedoras locales presentarán sus creaciones en rubros como artesanías, decoración, indumentaria, manualidades y una propuesta gastronómica que invita a recorrer con todos los sentidos.

Cronograma por ciudad:

RÍO GRANDE

Gimnasio Escuela N.º 2 – Rivadavia 599

Sábado 6/9 – 11 a 20 h: Canasta Básica + Emprendedores

Domingo 7/9 – 14 a 20 h: Emprendedores

TOLHUIN

Colegio Ramón A. Trejo Noel – Santiago Rupatini 379

Sábado 6/9 – 14 a 20 h: Canasta Básica + Emprendedores

Domingo 7/9 – 14 a 20 h: Emprendedores

USHUAIA

SUM Escuela N.º 13 – Gobernador Paz 1811

Sábado 6/9 – 12 a 19 h: Canasta Básica + Emprendedores

Domingo 7/9 – 14 a 19 h: Emprendedores

Tu Mercado ya es parte de la identidad provincial, un espacio donde las familias se abastecen, comparten y disfrutan de un ambiente cálido, sabores únicos y el talento emprendedor local.

Esta política pública sigue acompañando a las y los fueguinos en momentos de dificultad, fortaleciendo al mismo tiempo a quienes, con esfuerzo y creatividad, hacen crecer la economía provincial desde sus emprendimientos.