Gobierno creó el “Club de Emprendedores TDF”

Se trata de un programa del Estado provincial destinado a fomentar la actividad emprendedora a través de capacitaciones, mentorías y acompañamiento a nuevas iniciativas productivas y de servicios.

USHUAIA.- Mediante decreto 1960/25 fechado el 6 de agosto y publicado en el Boletín Oficial de ayer, el gobernador Gustavo Melella dispuso la creación del programa denominado «Club de Emprendedores TDF” que dependerá de la cartera de Economía.

Según la letra de la norma el programa tiene el objetivo de “generar espacios para la visibilización, promoción, intercambio y desarrollo de la actividad emprendedora local a través de la instrumentación de estrategias, acciones y recursos para fomentar el espíritu emprendedor y el desarrollo de nuevos espacios de acompañamiento a los emprendimientos productivos y de servicios”.

El nuevo programa estará a cargo del Ministerio de Economía, que fue facultado para dictar normas complementarias, aclaratorias y reglamentarias necesarias para diseño implementación, seguimiento y evaluación del mismo.

La norma agrega que, entre las estrategias a implementar en el marco de este programa, se incluyen “capacitaciones, mentorías y acceso a redes de recursos para impulsar a los emprendedores en el inicio y desarrollo de sus emprendimientos”.

«Es necesario contar con una herramienta de abordaje territorial orientada a fortalecer la vinculación entre el conocimiento y las demandas productivas, articulando actores del ecosistema emprendedor fueguino con perspectiva de trabajo colaborativo, formación continua y articulación institucional en el marco de una estrategia de desarrollo local sostenible», fundamenta la medida.

Más de 100 feriantes

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo” en el marco del Mes de las Infancias. El evento se realizó en el Colegio “Comandante Luis Piedrabuena” de Río Grande, con una notable participación de vecinos y vecinas de la ciudad.

La jornada contó con alrededor de 100 stands de emprendedores locales de distintos rubros, además de juegos recreativos y tecnológicos a cargo de Juventudes, espectáculos artísticos y la tirolesa del Batallón de Infantería de Marina N.º 5, para todas las niñas y niños que asistieron a la feria.

Al respecto, Fernando Padilla, secretario de coordinación política, expresó: “Compartimos un fin de semana muy especial en el que cientos de familias se acercaron para disfrutar de juegos, sorteos y espectáculos de baile.

Logramos cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto para esta nueva edición, que los feriantes tuvieran buenas ventas y que las infancias vivieran una jornada llena de alegría y diversión”.