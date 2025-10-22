Gobierno cedió a préstamo un predio para los scouts

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, y el director Ejecutivo de Scouts Argentina, Lucas Piangatelli, celebraron un convenio de colaboración por medio del cual el grupo de scouts Ikaukayen de Ushuaia, integrante de dicha institución nacional, podrá acceder al uso de un predio de la Dirección Provincial de Energía.

USHUAIA.- Se trata del terreno ubicado en la vieja usina de la DPE lindante al Río Olivia.

“Es una decisión de gestión y de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Esta instancia no hace más que potenciar el trabajo solidario, generoso, que lleva adelante el grupo scout en el crecimiento compartido de los niños y jóvenes de Ushuaia”, dijo Castillo.

Desde Scouts Argentina, Piangatelli agradeció al Gobierno de Tierra del Fuego que a través de la ministra Castillo “pudo concretar esta firma que es muy importante para todo el movimiento scout en Tierra del Fuego, nos sentimos muy acompañados”.

Scouts Argentina es una institución con más de 100 años de historia en el país con más de 900 grupos distribuidos en todo el territorio nacional, de los cuales 20 llevan a cabo sus actividades en Tierra del Fuego.