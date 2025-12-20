Gobierno boliviano minimiza protestas y ratifica fin del subsidio a los combustibles

El Gobierno de Bolivia restó relevancia a las movilizaciones de choferes en las principales ciudades del país y ratificó la vigencia del Decreto Supremo 5503 publicado el pasado 17 de diciembre que elimina la subvención a los combustibles, medida que ha provocado bloqueos, paros y protestas a escala nacional.

LA PAZ (Xinhua/NA).- El ministro de Economía de Bolivia, Gabriel Espinoza, calificó el impacto de las protestas como “limitado” y sostuvo que la mayoría de la población logró desplazarse con relativa normalidad hacia sus fuentes de trabajo, pese a los cortes de vías y la paralización parcial del transporte público.

“La evaluación del día es buena. Hemos visto algunos puntos de bloqueo y movilizaciones relativamente pequeñas. La gran mayoría de la gente ha podido llegar a sus fuentes de trabajo”, sostuvo Espinoza en conferencia de prensa, en la que defendió el ajuste como parte de un proceso de “reconstrucción” de la economía.

El Ejecutivo de Bolivia descarta una eventual abrogación del Decreto Supremo 5503, pese a las demandas de diversos sectores sociales. Espinoza sostuvo en tal sentido que la eliminación de la subvención constituye una señal para el futuro económico del país y el Gobierno no dará marcha atrás, aunque mantendrán abiertos los canales de diálogo.

El fin de la subvención permitirá un ahorro diario de 10 millones de dólares, según las autoridades bolivianas, recursos que se sumarán a otros por la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa para la liberación de créditos del exterior y fortalecer así las reservas internacionales, lo que a su vez ayudará a contener la inflación.

Las principales ciudades del país como La Paz (oeste), El Alto (oeste) y Santa Cruz (este) registraron este viernes amplias zonas paralizadas en sus ejes urbanos, a raíz de paros del transporte público y bloqueos en rechazo al fin de la subvención estatal a los combustibles.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Camiones de trasnporte público realizan un bloqueo debido al paro de choferes por el incremento del precio de combustible, en la ciudad de El Alto, Bolivia. FOTO: Xinhua/Javier Mamani/NA