Gobierno boliviano estima liberar depósitos en dólares en un plazo máximo de nueve meses

Los ahorristas del sistema financiero en Bolivia podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo estimado de entre seis y nueve meses, una vez que se fortalezcan las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), informó este jueves el Gobierno.

LA PAZ (Xinhua/NA).- El objetivo es fortalecer las reservas del BCB y tener liquidez, sin embargo “el plazo que nos hemos puesto es relativamente corto: estamos hablando de dos o tres trimestres, a lo mucho”, aseguró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, en entrevista con “El Deber”.

El funcionario afirmó que los depósitos en dólares podrán ser liberados gradualmente cuando la liquidez mejore, baje la presión inflacionaria y se fortalezcan las reservas internacionales.

Anunció que el Gobierno gestiona nuevas líneas de financiamiento externo y que, incluso antes de asumir, ya había asegurado un crédito de 3.100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mientras se espera un flujo total de unos 9.000 millones de dólares de organismos multilaterales.

“Entendemos la ansiedad y las preocupaciones de las personas, pero es nuestra responsabilidad tomar medidas que ayuden a mejorar la situación”, sostuvo, y aseguró que, una vez que el BCB recupere fortaleza, se podrá destrabar “este entuerto, que evidentemente es muy negativo para el ahorrista que tiene dólares”.

De igual forma, el presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó en un acto público que su administración trabaja para recuperar la estabilidad y la solidez de las reservas del ente emisor, y destacó que el tipo de cambio paralelo “se está estabilizando” y hay “mayor provisión de combustible”. Sin embargo, advirtió que el país debe encarar ajustes de fondo para darle sostenibilidad a la economía.

El pasado martes, Espinoza anunció un primer paquete de medidas orientadas a estabilizar la economía, que incluye la eliminación de cuatro impuestos y modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 para reducir en 30 por ciento el gasto fiscal.

La tensión cambiaria se profundizó este año, cuando el dólar paralelo alcanzó los 20 bolivianos en mayo, su mayor nivel histórico, y aunque actualmente ronda los 10,35 bolivianos, sigue muy por encima del tipo oficial, fijado por el BCB desde 2011 en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Presidente Rodrigo Paz Pereira, periódico LEA.