Gobierno acompañó la entrega de premios de la Federación

La Secretaría de Deportes del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS participó de la entrega de premios de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón (FFF), realizada en el Polideportivo María Auxiliadora de la ciudad de Río Grande.

RIO GRANDE.- La cartera deportiva estuvo representada por el subsecretario de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Marcos Cayata y el director de Apoyo a la Comunidad Deportiva y Género, Luciano Müller, quienes acompañaron a autoridades, dirigentes, clubes y deportistas en el cierre de la temporada 2025.

Durante el acto, el subsecretario Cayata destacó el rol protagónico que tuvieron los clubes a lo largo del año, en una competencia que incluyó los torneos Apertura, Clausura y la Copa Río Grande, consolidando el crecimiento sostenido del futsal en la provincia.

Entre los campeones de la temporada 2025 se destacaron San Martín, ganador del Torneo Anual tras consagrarse en el Apertura y el Clausura, y Pingüino, campeón de la Copa Río Grande. Asimismo, se entregaron distinciones a los goleadores y a las vallas menos vencidas de todas las categorías.

Por su parte, la presidenta de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón, Gladys Andrade, anunció que Río Grande será sede por primera vez del Torneo Argentino de Selecciones Mayores “B”, una competencia clave que tendrá como objetivo el ascenso a la máxima categoría nacional.

CAFS renovó

El sábado pasado en la Secretaría de Deportes de la ciudad de Corrientes, y en el marco del Congreso Anual Ordinario 2025, se definió el Comité Ejecutivo que conducirá los destinos de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) por los próximos 4 años.

En ese contexto, el correntino Eduardo Pellegrini fue reelecto como presidente, mientras que Gustavo Camino de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, fue elegido como vicepresidente primero.

Además, su coterráneo Héctor Aguilar, de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, quedó en el cargo de protesorero.

La lista «Unidos por un futsal más federal, más fuerte y más competitivo» representaba la unidad y consenso de todos los/as dirigentes presentes.

El nuevo Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Eduardo Pellegrini; Vicepresidente 1°: José Gustavo Camino; Vicepresidente 2°: Pedro Ramón Bonnettini; Secretario General: Facundo Nicolás Nanterne; Prosecretario: Sebastián Campodónico; Tesorero: Carlos Rubén D’eramo Fútbol; Protesorero: Héctor Daniel Aguilar; Director Regional Sur: José Orlando Alvarez; Director Regional Norte: Bruno Miguel Angel Contreras; Director Regional Centro: Pablo Edgardo Faliti.

VERANO TDF

Gobierno ofrecerá actividades recreativas, deportivas y culturales para todas las edades. A partir de un trabajo conjunto de diversas áreas, el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS ofrecerá este verano actividades recreativas, deportivas y culturales para todas las edades en las tres ciudades.

Habrá torneos deportivos, juegos, caminatas, colonias, talleres, salidas a la naturaleza y mucho más.

Los interesados en participar podrán consultar todas las propuestas y las formas de inscripción de manera online a través del portal: Verano Tdf

Las actividades comienzan a partir del 5 de enero.