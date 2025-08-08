Gobierno acompaña el Nacional

La Secretaría de Deportes asistirá a la Federación Fueguina de Futbol de Salón en la realización del Torneo Nacional de Clubes C20 Sur que se llevará a cabo del 17 al 22 de agosto en la ciudad de Rio Grande.

RIO GRANDE.- El certamen, que lleva la organización principal y fiscalización de la CAFS (Confederación Argentina de Futsal), se desarrollará íntegramente en la ciudad de Río Grande y contará con la participación de 16 equipos.

El secretario de Deportes Matías Runín, se reunió con la presidenta de la FFF, Gladys Andrade y con toda su comisión directiva, para dialogar y ultimar detalles que tienen que ver con el plano organizativo del importante certamen que se llevará a cabo en distintos escenarios de la ciudad del norte de la provincia.

El torneo se realizará en los diversos espacios deportivos, tanto para la competencia como para la realización del acto de clausura y la premiación, que se harán en el Polideportivo María Auxiliadora a continuación de la final del certamen.

Aún resta definir el fixture, pero está confirmado que son 16 equipos los que participarán, los cuales serán distribuidos en cuatro zonas de 4 equipos cada una, para determinar al campeón de la zona sur en la categoría.