Gimnastas y pesistas en el podio, el futsal sueña

La gimnasia rítmica fueguina consiguió dos medallas de plata (Aro y clasificación general) y otras dos de bronce (pelota y manos libres), en la tercera jornada de los Juegos Nacionales Evita 2025, en Mar del Plata.

RIO GRANDE.- Asimismo, las pesistas Kyara Pino (53 kilos) y Agustina Tauriani (58 kilos) fueron subcampeonas en sus respectivas divisiones en levantamiento olímpico, certamen que hoy concluirá, con varios fueguinos en las Finales A.

También está en el tramo decisivo la taekwondista Zamira Recalde, en -50 kilos, mientras que Uriel Farías se clasificó 4° en judo, cuyos resultados finales aparecen en uno de los cuadros adjuntos.

En lucha olímpica, Zoe Díaz está en la final, al tiempo que Luz Parada y Natanael Criado buscarán el tercer lugar. Entretanto, en karate, Jennifer Piedrabuena y Gadiel Briones intentarán quedar séptimos. GIMNASIA RITMICA. Cuatro medallas para las menores entrenadas por Mariana Medina.



A un paso

El futsal masculino ganó sus dos partidos por la Ronda Campeonato, y quedó muy cerca de la final. Las mujeres de esta disciplina, por su parte, empataron y perdieron, en la misma instancia.

La tiradora Nerea Pardo accedió a la final, tras el sexto lugar en la ronda previa.

En atletismo, los lanzadores Máximo Díaz (Bala) y Marcelo Soria (Disco) disputarán esta mañana sus respectivas finales.

Octavio Miranda lidera la prueba en el BMX, al tiempo que Dante Robles no pudo abrirse paso en skate.

JUEGOS EVITA 2025

Atletismo (Sub 15): Femenino: 200m: Serie 4 (velocidad del viento: +1,3 metros/segundo): 6.Valentina Battaino 28.15 (finalista); S5 (0,0): 5.Alma Delgado 29.89 (Posición general: 28/35). Largo: Grupo A: 9.Ailén Carbajal 4,38 (+0,1) (17/34). GB: 7.Brisa Curtale 4,53 (+1,3) (13/34). Disco (750 gramos): GA: 11.Julia Etchegoyen 20,12 (18/26). Posta 5x80m.: 8.Tierra del Fuego (Delgado/Curtale/Isabella Bianchi/Battaino/Carbajal) 54.10. Masculino: 200m.: S4 (+3,7): 6.Aristóteles White 27.42 (28/30); 7.Genaro Ojeda 27.46 (29/30). Largo: GA: 9.Victorio González 5,12 (+1,4) (17/32). GB: 13.Bautista Díaz 4,62 (+1,4) (28/32). Bala (4 kilos): GA: 11.Julián Aguil 10,69 (20/32). Disco (1 kilo): GA: 4.Marcelo Soria 34,68 (finalista). GB: 10.Felipe García 16,33 (22/23). Posta 5x80m.: 12.Tierra del Fuego (Lautaro Arrieta/Ojeda/Francisco Vaca/Díaz/González) 49.72.

Atletismo Adaptado (Sub 18): Masculino: Intelectuales: 100m. (T-20): 10.Miqueas Maidana 18.67. Bala (4 kilos) (F-20): 9.Maidana 5,19. Badminton: Femenino (Sub 16): Alma Ganz: 0-2 (3-15/2-15) vs. Mendoza. Ronda Estímulo (5°/8°): 2-0 (15-10/16-14) vs. Santa Cruz. Masculino (Sub 16): Félix Bustos: 0-2(10-15/7-15) vs. Chubut. Ronda Estímulo (5°/8°): 0-2 (12-15/15-17) vs. Misiones. Doble Mixto (Sub 14): Priscila Garay/Giovani Retambay: 0-2 (8-15/7-15) vs. Neuquén. Ronda Consuelo A (9°/12°): 1-2 (12-15/15-6/12-15) vs. CABA. Estilo Libre: Mixto Sub 17: Grupo A: 2.Tierra del Fuego.

JUEGOS EVITA 2025

Futsal (Sub 16): Femenino (Ronda Campeonato): 1-1 vs. Chubut; 0-2 vs. Santa Cruz; 14:00 vs. Corrientes. Posiciones: 1.Santa Cruz 4; 2.Chubut 2; 3.Corrientes y T.del Fuego 1. Masculino (Ronda Campeonato): 6-0 vs. Río Negro; 5-2 vs. Misiones; vs. Catamarca. Posiciones: 1.T.del Fuego 6 (+9); 2.Catamarca 3 (+1); 3.Río Negro 3 (-4); 4.Misiones 0 (-6). Gimnasia Artística (Sub 13): Femenino: Nivel 2: 16.Tierra del Fuego 62,20 (Martina Díaz 32,30; Rebeca Oyarzo 29,50;Renata Lobos 19,55). Gimnasia Rítmica (Sub 14 femenino): Equipo: 2.Tierra del Fuego 45,42 (Aro: 2°/22,05; Manos Libre: 2°/23,37). Aro: 2.Tierra del Fuego 22,27. Dúos: 3.Tierra del Fuego 18,85.Handball Playa (Sub 16): Femenino (Ronda Estímulo, 9°/16°): 2-1 (14-15/8-6/5-4) vs. Santa Fe. Masculino (Ronda Consuelo, 17°/20°): 0-2 (18-20/10-12) vs. Jujuy. Hockey (Sub 16): Femenino (Ronda Estímulo, 9°/16°): 0-3 vs. Tucumán; 9:00 vs. Entre Ríos. Masculino (Ronda Consuelo, 17°/20°): 1-3 vs. Río Negro; 14:00 vs. San Luis (19°/20°). Judo (Sub 14): Femenino: Delfina Flores (-44 kilos): NP. Mía Villada (-53 kilos/U) (13°): G ippón vs. Tucumán. Masculino: Luciano Millao (-44 kilos) (15°): G ippón vs. San Luis. Abraham Torres (-53 kilos) (15°): G ippón vs. Entre Ríos. Uriel Farías (-64 kilos) (4°): P ippón vs. Córdoba. David Pinedo (+64 kilos) (12°): P ippón vs. Misiones. Medallero: 1.Córdoba (2-1-2); 2.Río Negro (1-1-1); 3.Tucumán, Salta, CABA, Santa Fe y Chaco (1-0-0); 8.Misiones (0-2-2); 9.Neuquén (0-2-0); 10.Buenos Aires y Catamarca (0-1-0); 12.Mendoza (0-0-2); 13.San Luis (0-0-1); 14. Chubut (4°/7°); 15.Tierra del Fuego (4°/12°); 16.Santa Cruz (5°/6°); 17.San Juan (6°/11°); 18.Corrientes (7°); 19.Jujuy (8°/10°); 20.Entre Ríos (8°/14°). Karate (Sub 15): Kumite: Femenino: Jennifer Piedrabuena (-54 kilos): P vs. San Juan. Victoria Lorenzo (+61 kilos): P vs. Tucumán. Masculino: Dylan Bareyro (-63 kilos): P vs. CABA. Mateo Gonzalez (-70 kilos): P vs. Salta. Kata: Femenino: Mía Pintos: P vs. Salta. Masculino: Gadiel Briones: P vs. Salta.

JUEGOS EVITA 2025

Levantamiento Olímpico (Sub 15): Femenino: 48 kilos (Final A): Ximena Benítez . 53 kilos (Final A): 2.Kyara Pino; 58 kilos (Final A): 2.Agustina Tauriani; 63 kilos (Final A): Melina Portillo; +63 kilos (Final A): Milagros González. Masculino: 60 kilos (Final B): Mariano Bitar. 65 kilos (Final A): Fabrizio Argüello. 71 kilos (Final A): Nicolás Paredes. 79 kilos (Final A): Benjamín Camargo

Natación (Sub 14): Femenino: 50m. libre: 21.Zoe Cuellar 33.25; 35.Kamali Malavolta 36.95. 50m. pecho: 27.Malavolta 48.06; 29.Emilia Etchegoyen 50.16. 50m. mariposa: 31.Uma Ponce 39.52. 50m. espalda: 15.Cuellar 37.08; 25.Ponce 41.23; 27.Etchegoyen 42.08. Masculino: 50m. libre: 5.Juan Martín Rivero 27.80. 50m. pecho: 8.Rivero 36.42. Voleibol (Sub 15): Femenino (Ronda Consuelo, 17°/20°): 0-2 (15-25/19-25) vs. Mendoza; vs. Entre Ríos (19°/20°). Masculino (Ronda Consuelo, 17°/20°): 2-0 (25-21/25-23) vs. Salta; 15:15 vs. Catamarca (17°/18°). Voleibol playa (Sub 16): Femenino (Ronda Estímulo, 9°/16°): 0-2 (22-24/15-21) vs. San Luis; 9:00 vs. Jujuy. Masculino (Ronda Estímulo, 9°/16°): 0-2 (19-21/17-21) vs. Mendoza; 09:00 vs. Jujuy.