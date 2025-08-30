GH: Claudio D’Amico sueña con representar a Tierra del Fuego

En diálogo con Radio Provincia, Claudio D’Amico confirmó que se inscribió para participar de la próxima edición de Gran Hermano y expresó su entusiasmo por la posibilidad de convertirse en el primer fueguino dentro de la casa más famosa del país.

USHUAIA.- “Hicimos el primer paso, mandamos la presentación y ya nos confirmaron que quedamos inscriptos”, contó. Aunque admitió que no es fanático del programa, aseguró: “Sé que es la casa más famosa. Cuando está al aire es el programa más visto de la televisión argentina, y Claudio D’Amico quiere estar en ese lugar”.

El entrevistado señaló que fueron sus compañeras de trabajo quienes lo alentaron a inscribirse: “Ellas vieron que mi perfil da para esas cosas. Soy muy histriónico y muy sociable”. Y agregó: “Soy un tipo que no puede estar solo, todo lo comparto en mi vida, entonces estar con un montón de gente sería lo ideal”.

Sobre cómo vive la previa, reconoció que el acompañamiento en redes lo motiva aún más: “Me embalé mucho, la gente te tira buena onda. Incluso haciendo Uber me reconocen y me lo dicen, eso está buenísimo”.

En relación a su carácter, no dudó en definirse: “Soy muy calentón, muy divertido, nunca me levanto de mal humor, pero no me hagan calentar”. Y remarcó: “Conmigo no va el ‘ponga el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento’. Lo digo y después me arrepiento, pero ya lo dije”.

D’Amico subrayó además que nunca hubo un participante de Tierra del Fuego en el reality: “Primero la producción tiene que decir ‘che, traigamos uno de Tierra del Fuego’”.

Finalmente, aseguró que su estrategia será ser auténtico: “Lo que hice siempre en mi vida, eso soy yo, y voy a seguir siendo yo. No voy a cambiar mi forma de ser por nada”.