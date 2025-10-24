Se trata de una propuesta formativa presencial para personas de Tolhuin, que busca fortalecer los conocimientos y herramientas de quienes participan en organizaciones sociales, comunitarias y de la economía social.

TOLHUIN.- En el marco del trabajo conjunto entre el Municipio de Tolhuin y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), se presentó el Curso Universitario en Gestión de las Organizaciones para la Economía Social, una propuesta formativa presencial para personas de Tolhuin que busca fortalecer los conocimientos y herramientas de quienes participan en organizaciones sociales, comunitarias y de la economía social.

El lanzamiento del curso a través de la Dirección de Políticas Educativas e Innovación Tecnológica del Municipio y la Secretaría de Extensión, Vinculación y Servicios del programa universitario “Escuelas de Educación Profesional” de la UNTDF, representa un paso más en la articulación entre la academia y los gobiernos locales, promoviendo la formación ciudadana, la participación comunitaria y la construcción de una gestión pública con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

La concreción de la propuesta se dio en una reunión mantenida con el intendente Daniel Harrington, la secretaria de Gobierno Ana Paula Cejas, la directora de Políticas Educativas e Innovación Tecnológica Analuz Carol, junto al rector de la UNTDF Mariano Hermida, el director del IDEI Hernán quezada, el director del ICSE Mariano Melotto, la secretaria de Bienestar Nidia Benítez, la secretaria de Extensión, Vinculación y Servicios Natalia Graziano, la subsecretaria Ayelén Martínez, y la coordinadora Local del Trayecto Formativo Catalina Villena.

“Tolhuin se caracteriza por su entramado social activo, solidario y participativo. Este tipo de espacios formativos permiten fortalecer a nuestras organizaciones, potenciar su trabajo cotidiano y seguir construyendo una comunidad más inclusiva y comprometida”, destacó el intendente Daniel Harrington durante la presentación.

El trayecto formativo, impulsado por el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la UNTDF, constará de cuatro módulos y 12 encuentros presenciales que inician en noviembre.

El curso está dirigido a mayores de 18 años, residentes de Tolhuin, integrantes de sociedades de fomento, clubes barriales, asociaciones vecinales, comedores, merenderos y cooperativas, así como a todas las personas interesadas en profundizar su formación en economía social y comunitaria.

Desde la UNTDF se destacó que esta iniciativa busca contribuir al fortalecimiento del tejido social y promover la cooperación entre la Universidad y las instituciones públicas, en un contexto en el que la participación ciudadana y el trabajo colectivo resultan claves para el desarrollo local.

“Este curso es una oportunidad para reconocer el valor de las organizaciones sociales como actores fundamentales en la agenda pública y en la resolución de problemáticas comunitarias”, remarcaron desde el equipo académico del ICSE.

Con esta nueva propuesta, Tolhuin reafirma su compromiso con la educación, la participación social y el desarrollo sostenible, consolidándose como una ciudad que impulsa el aprendizaje, la cooperación y la innovación en cada uno de sus espacios.