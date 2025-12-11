Gerardo Martínez adelanta rechazo sindical al proyecto de Sturzenegger

El secretario general de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), Gerardo Martínez, adelantó que la CGT tendrá una reunión para evaluar los pasos a seguir frente al proyecto de Reforma Laboral.

BUENOS AIRES (NA).- Martínez remarcó: “Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”.

El dirigente, que participa en el Consejo de Mayo organizado por el Gobierno, planteó su preocupación por los alcances de la iniciativa oficial y la incidencia que podría tener sobre los convenios colectivos: “Hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el referente gremial subrayó que las centrales obreras consideran que el proyecto presenta elementos que no se condicen con “las necesidades reales de los trabajadores”, por lo que insistió en la necesidad de mantener ámbitos de diálogo que permitan discutir reformas sin afectar las conquistas laborales.

Además, anticipó: “Habrá una reunión del consejo directivo de la CGT donde analizaremos los andariveles y tomaremos una decisión o un programa de acción en defensa de los derechos constituidos”.

La conducción cegetista evaluará en ese encuentro los pasos a seguir y la eventual adopción de medidas, en caso de que se avance con la iniciativa sin introducir cambios que atiendan los planteos del movimiento obrero.

