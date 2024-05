George Miller explica el significado de la escena post-créditos de Furiosa

El director de la franquicia se pronunció sobre las imágenes que aparecen al final de la nueva película y explicó su significado y el impacto que tienen.

Furiosa funciona, a la vez, como una precuela y un spin-off de Mad Max: furia en el camino (2015). La historia está protagonizada por Anya Taylor-Joy en el papel de Imperator Furiosa, en sustitución de Charlize Theron, quien interpretó originalmente al personaje.

Tras el épico final, se puede ver una escena post-créditos aprovechan para mostrar imágenes de Mad Max: furia en el camino, que incluyen un breve cameo de Max, en un guiño metaficcional a la película anterior y una forma de conectar canónicamente la franquicia en pantalla.

En una entrevista, George Miller, director de la saga, explicó cómo las escenas post-créditos afectan a la experiencia del espectador.

La explicación de George Miller sobre las escenas post-créditos de Furiosa

Miller detalló que el metraje actúa como un teaser que podría captar la atención de aquellos que aún no han visto Furia en el camino, sin arruinar la película.

“Lo que pasa es que lo que ves en los créditos finales de Furiosa es una muestra de lo que pasa. Así que si no has visto Furia en el camino, no tienes esa experiencia, tienes, como, un pequeño mini trailer de ella. Por lo tanto, es una experiencia muy diferente. Uno es una experiencia de inmersión y el otro es una especie de pequeña muestra de ello”, explicó el director.

“Es como si estuvieras escuchando una pieza musical extensa, una sinfonía, una ópera rock o algo así, y al final pusieras unos compases de muestra. Por lo tanto, estas fueron todas las cosas que pensé. Pero pensé que, como parece -seguro que hay otros ejemplos, pero no se me ocurre ninguno- que hay un flujo directo del final de una historia a otra, merecía la pena hacerlo. Y si no has visto Furia en el camino, no habrá mucha diferencia”, agregó.

Cómo el final de Furiosa podría preparar futuras películas de Mad Max

La épica historia de Furiosa es una historia de venganza y -valga la redundancia- furia, mientras que Furia en el camino es un relato lleno de esperanza y posibilidades, y se ha preparado el escenario para una posible tercera entrega que podría servir como continuación de Mad Max: furia en el camino.

El plano final de la escena post-créditos de Furiosa sugiere que el personaje de Nux podría desempeñar un papel destacado en cualquier secuela, lo que sería una gran manera de cerrar el círculo de la franquicia en forma de dos trilogías separadas.

Tiempo atrás, Miller reveló que había guionizado una secuela de Mad Max: furia en el camino, la retrasada Mad Max: The Wasteland, que se esperaba que fuera una continuación centrada en Max Rockatansky de Tom Hardy. Sin embargo, aún está por ver si esta película acabará sucediendo. En IMDb se indica que The Wasteland se encuentra actualmente en fase de producción, aunque nadie sabe en qué fase del proceso se encuentra.