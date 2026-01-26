Gendarmes Especialistas en Alta Montaña auxiliaron a turistas en tres senderos

Durante el fin de semana, gendarmes Especialistas en Alta Montaña auxiliaron a cinco personas lesionadas en tres senderos: Los rescates fueron realizados en los senderos “Laguna Cinco Hermanos”, “Cascada Haruwen” y “Laguna Turquesa”.

USHUAIA.- Los efectivos iniciaron con las asistencias el pasado sábado y finalizaron ayer en horas de la tarde.

Las víctimas (tres hombres y dos mujeres) presentaban fractura de tibia y esguince de tobillo (derecho e izquierdo) como así también una mujer sufrió un cuadro de hipotensión con mareos mientras ascendía la “Cascada Haruwen”.

Fueron trasladados hasta la Base Operativa, donde se les brindó asistencia primaria, y posteriormente llevados hacia el Nosocomio de la ciudad.

El primero fue realizado el sábado, en horas de la tarde, en el sendero “Laguna Cinco Hermanos”. En el lugar, los efectivos del Grupo Especialista en Alta Montaña del Escuadrón 44 en conjunto con el personal de la Comisión de Auxilio Ushuaia asistieron a una persona que se lesionó mientras realizaba tracking por el lugar.

Al localizar a la víctima, los funcionarios constataron que la misma presentaba fractura de tibia del miembro inferior izquierdo. Inmediatamente, recibió primeros auxilios y puesta en la camilla Lecco Kong, la cual les permitió continuar con el descenso.

Al día siguiente, los uniformados fueron informados sobre una mujer que se había descompensado en la “Cascada Haruwen”.

Los rescatistas notaron que la ciudadana tenía un cuadro de hipotensión con mareos, por lo que los especialistas brindaron primeros auxilios y luego fue llevada por el trayecto de tres kilómetros hasta la Base Operativa.

El tercer rescate ocurrió minutos más tardes, cuando los gendarmes fueron notificados que en el sendero “Laguna Turquesa” dos hombres sufrieron lesiones cuando descendían el cerro.

Se constató que ambos tenían esguince de tobillo, por lo que uno fue colocado en la camilla Lecco Kong y el otro inmovilizado con una bota Walker.

Finalmente, la quinta persona auxiliada tenía lesiones en el miembro inferior izquierdo, que le impedía moverse por sus propios medios.

La totalidad de las asistencias fueron realizadas en el marco de la Seguridad Turística y usando los medios de la Fuerza. Las personas fueron trasladadas hacia el Nosocomio local donde recibieron asistencia médica.

