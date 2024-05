Gaza está aislada de la ayuda desde el cierre de los pasos fronterizos, según agencias de la ONU

Las agencias de la ONU afirmaron hoy que los dos principales pasos fronterizos hacia el sur de la Franja de Gaza permanecen cerrados, aislando prácticamente el enclave de la ayuda exterior con muy pocos almacenes estacionados en su interior.

GINEBRA (Reuters /NA).- El portavoz de la oficina humanitaria del organismo mundial, Jens Laerke, declaró a los periodistas que Israel había cerrado tanto el paso de Ráfah como el de Kerem Shalom para la ayuda y las personas como parte de su denominada operación militar de “alcance limitado” en Ráfah, donde se refugian alrededor de un millón de personas desarraigadas.

“Las dos arterias principales para hacer llegar la ayuda a Gaza están actualmente bloqueadas”, apuntó, añadiendo que las agencias de la ONU tenían muy pocas reservas dentro de la Franja, ya que los suministros humanitarios se consumen enseguida.

El enclave solo dispone de reservas de combustible para un día, añadió.

“Si no entra combustible durante un periodo prolongado sería una forma muy eficaz de llevar la operación humanitaria a la tumba”, detalló.

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud respondió a un periodista que no se estaban haciendo excepciones con los pacientes enfermos y heridos, informó la agencia de noticias Reuters.

Aunque en los últimos días entraron algunos suministros no alimentarios por el paso septentrional de Erez, las agencias de la ONU advirtieron que eran insuficientes y difíciles de entregar en Ráfah, ya que significaba atravesar zonas de combate activas.

CRÉDITO FOTO PORTADA: NA-REUTERS. Vehículos militares israelíes operan en el lado de Gaza del cruce de Rafah, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en el sur de la Franja de Gaza, en esta imagen publicada el 7 de mayo de 2024. Fuerzas de Defensa de Israel/Folleto.