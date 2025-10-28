Gastón Díaz: “Somos una alternativa”

“21.000 vecinos de la provincia acompañaron nuestra propuesta como alternativa”: El Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande consideró que ese respaldo “ratifica que somos una alternativa de un Estado que se hace cargo de las cuestiones que le corresponde”.

RIO GRANDE.- El secretario de Gobierno del Municipio y candidato a senador por Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, realizó un balance de las elecciones legislativas de este domingo y valoró el acompañamiento de más de 21.000 fueguinos a la propuesta que encabezó.

“Siempre fuimos conscientes de que existe una necesidad de parte de mucha gente -hoy te diría de 21.000 fueguinos- que entienden que se necesita un Estado que funcione, un Estado que se haga cargo de las cuestiones que le corresponden”, expresó Díaz.

El dirigente consideró que ese respaldo “ratifica que somos una alternativa de un Estado que se hace cargo de las cuestiones que le corresponde”, y destacó la importancia de consolidar una forma de hacer política “basada en la gestión y en los hechos concretos. La política es una herramienta para transformar la realidad, pero la realidad se transforma con gestión”.

En su análisis del escenario electoral argentino, Díaz remarcó el respeto por la elección de los votantes señalando que «la gente vota en función de distintas variables, una es la que se está viendo a nivel nacional. Han sido muchos los argentinos que le han dado a este Gobierno nacional la posibilidad de tener diputados y senadores que sigan sosteniendo las políticas que plantea Javier Milei.”

Al mismo tiempo, remarcó la importancia de ofrecer una alternativa de gestión que recupere la confianza de la comunidad en las instituciones. “Cuando la comunidad no ve que el Estado se hace cargo de lo que corresponde, claro, ¿por qué no le va a pasar una motosierra? Si el Estado funcionara y se hiciera cargo de la seguridad, la justicia, la educación y la salud, estoy convencido de que esa sería la opción de la gente”.

A pesar del tiempo limitado para la campaña, el referente político destacó que los 70 días disponibles fueron una oportunidad para dar a conocer su propuesta. «Queríamos ser una opción distinta y mostrar de qué se trata nuestro proyecto», explicó. Reconoció que lo que más les faltó fue un mayor conocimiento de sus ideas. «Nos faltó mayor visibilidad, pero eso se trabajará para la próxima», comentó.

Además, reflexionó sobre la desconexión entre las grandes propuestas políticas y las preocupaciones cotidianas de los votantes. «Mientras planteaba proyectos para el Senado o el Congreso, la gente me planteaba problemas más cercanos, de su realidad diaria», aseguró.

Según su análisis, este distanciamiento entre la macropolítica y las necesidades inmediatas de la gente explica, en parte, el apoyo al modelo de «La Libertad Avanza». «La gente vota pensando en que el Estado no les soluciona los problemas; hay una ruptura entre comunidad y Estado”, dijo.

Finalmente expresó: “Hay que buscar los puntos de acuerdo. Me incluyo como funcionario en la responsabilidad de cuando el Estado no llega a solucionar los problemas de la gente. Buscando coincidencias se puede conformar una alternativa frente al modelo de destrucción del Estado”.