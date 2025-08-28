Gastón Díaz presentó tres propuestas clave para Tierra del Fuego en su campaña al Senado

El secretario de Gobierno de Río Grande y candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, dialogó con Radio Provincia y expuso las principales propuestas que impulsará en caso de llegar al Congreso.

RIO GRANDE.- En primer lugar, Díaz adelantó que su primer proyecto será la derogación del Decreto 333, mediante el cual el Gobierno nacional redujo los aranceles a las importaciones. “Esa medida desprotege a la industria fueguina y rompe el pacto electoral que Milei había planteado con los trabajadores de Tierra del Fuego”, afirmó. El funcionario recordó la movilización del pasado 21 de mayo en la provincia, que logró frenar la quita total de aranceles, aunque advirtió que “si Milei sigue avanzando, los trabajadores serán los principales afectados”.

Otro de los puntos que destacó el candidato es la cuestión energética. Díaz sostuvo que la provincia necesita garantizar el abastecimiento tanto para la industria como para los hogares fueguinos. “Tierra del Fuego produce hidrocarburos, inyecta gas en el Gasoducto San Martín, y sin embargo no está conectada al sistema interconectado eléctrico nacional. Es una deuda con los fueguinos que debe resolverse”, expresó. En ese sentido, propuso la creación de un fondo específico para atender la situación energética provincial.

Finalmente, Díaz remarcó la importancia de contar con un presupuesto nacional aprobado. “Este gobierno no envía el presupuesto porque no quiere decirle a los argentinos qué hará con los recursos públicos. En el Congreso vamos a exigir que se debata y se vote un presupuesto que garantice fondos para salud, educación, seguridad y empleo”, aseguró.

Con estas propuestas, el dirigente de Defendamos Tierra del Fuego busca consolidar una alternativa “exclusivamente para los fueguinos”, diferenciándose de los espacios políticos que, según señaló, terminan siendo funcionales al oficialismo nacional.