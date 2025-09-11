Garrahan: Legisladores piden que no se vete la ley

Milei tiene plazo hasta hoy para vetar esa iniciativa que se aprobó con dos tercios en el Congreso, donde obtuvo 159 contra 67 y 4 abstenciones y en el Senado se impuso con 62 contra ocho votos.

BUENOS AIRES (NA).- Legisladores y funcionarios peronistas reclamaron ayer al presidente Javier Milei que no vete la ley que declara la emergencia del Hospital Garrahan, al advertir que sin profesionales bien remunerados “no hay sistema de salud que funcione”.

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, sostuvo que esa ley es clave para “seguir recibiendo a más de 300 mil chicos de todas las provincias argentinas por año y para seguir formando pediatras para toda la Argentina”.

El diputado peronista publicó un video en sus redes sociales donde destacó la necesidad de declarar la emergencia en el Garrahan y señaló que esa norma “es la que necesita el Hospital para seguir siendo un hospital de excelencia”.

Por su parte, el diputado y exministro de Salud Daniel Gollan afirmó que “sin médicos comprometidos, con salarios dignos, incentivados y bien remunerados no hay sistema de salud que funcione. Presidente, no la vete”, insistió.

A su vez, el exgobernador tucumano y senador Juan Manzur señaló que el Hospital Garrahan “es una institución argentina de excelencia, que tiene que ver con el cuidado, la salud pediátrica y fundamentalmente de las criaturas que más lo necesitan, los más gravemente enfermos”.

“Por todo lo expuesto, señor Presidente, y todo lo que se viene confirmando a lo largo de este tiempo, le pedimos: no vete la ley del Garrahan”, agregó Manzur.

En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que “el sistema de salud nacional pediátrico necesita decisiones y recursos que lo doten de infraestructura”.