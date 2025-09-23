Ganó Yonathan Flores, igualó Quiroga, noqueó Guzmán

Ante unas 250 personas que se dieron cita el pasado sábado 20 en el gimnasio Juan “Cata” Delgado, del club Sportivo (Avenida Belgrano 1130), se realizó el Festival Noche de Campeones, la quinta velada del año en esta ciudad, organizada por la Asociación Fueguina de Box (AFB).

RIO GRANDE.- En el semifondo de la jornada (que empezó a las 20:03 y se extendió hasta las 23:40), Ainara Quiroga (la de la Escuela Municipal ya tiene su licencia para debutar profesionalmente) empató con Belén Sena (del Gimnasio Bordenave, de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza). EL UNICO EMPATE. Quiroga recibe la mano de Sena.

Mientras que en el último turno, Yonathan Flores (EM B° Reconquista) superó en fallo dividido a Luciano Flores (Gimnasio Bordenave).

Se disputaron 10 de las 13 peleas programadas, más una exhibición. Y se le brindó un reconocimiento –desde la Agencia Municipal de Deportes- a la excampeona mundial Yésica Bopp, quien en los días previos brindó un Campo de Entrenamiento junto a Alejandro “Cuervo” Silva (su pareja) y al también extitular ecuménico Omar Narváez. Bopp y Silva también asistieron a Yonathan Flores y Karina Gómez.

Las figuras

Flores (en cuenta regresiva para volcarse al campeo rentado) empezó mejor que su oponente, que emparejó la situación en el segundo round. El local aparecía mejor en la corta distancia, y el Cachorro de San Miguel del Monte sacaba alguna ventaja en la media. En el tercero no se dieron tregua, y el ganador pudo ser cualquiera de ellos. Este tipo de rival es el que necesita el riograndense para asentarse. RINCON NEUTRAL. El festejo de Leonel Guzmán. UNA MAS. Se saludan Córdoba y Garelli. Arbitró Calisto. TUTI. Bopp junto a Sebastián Bendaña (AMD) y Pedro Gómez.

En el penúltimo combate, la vimos mejor a la representante Pincharrata. Quiroga descontó en el segundo episodio, pese a que en el cierre Sena volvió a ser más efectiva. En el tercero, el toma y daca fue más continuo, y la de la Escuela 2 de Abril se permitió esquives y repiqueteos en el cuarto. Fue empate unánime al cabo de las cuatro vueltas, en nuestra tarjeta le dimos el triunfo a la local.

Una por una

Leonel Guzmán (Bordenave) probó toda su fiereza ante un Angel Núñez (EM 2/4) que pretendió devolverle cada golpe, y quedó en inferioridad de condiciones. Se veía venir el nocaut, Núñez cayó al 1:40 del segundo, en el rincón contrario, y Troco Pérez (su entrenador) tiró la toalla tras la cuenta de protección.

El rechinar del cuadrilátero (por primera vez hubo boxeo en el recinto) parecía ir al ritmo del nuevo cruce entre Luciano Córdoba (Camioneros) y Eric Garelli (EM 2/4). Sin tanta diferencia como otras veces, y con más resistencia del otro lado, volvió a ganar el tucumano.

El debutante Tobías Navarro (2 de Abril) tuvo más iniciativa ante el ushuaiense Daniel Valdez, quien se lo llevó por delante en el segundo. Antes de arrancar el tercero, el árbitro Carlos González no le dio el pase al dueño de casa.

Bruno Carmona (EM 2/4) tomó el protagonismo ante Alejo Márquez (Camioneros), pese a recibir algunas contras. Metió un voleado de derecha en el segundo, y aunque no fue a fondo, ganó por unanimidad.

Alexis Salinas (EM 2/4) fue un torbellino en los primeros 30” frente a Alejo Almirón, el de Río Gallegos se sobrepuso en el intermedio, y terminó la lid herido en su ojo izquierdo. El fallo: Salinas GPU3. AL PECHO. El envío de Alexis Salinas ante Alejo Almirón. EN LA CORTA. Julieta Barría enfrentó a Mariana González. A LA EXPECATIVA. Joaquín Figueroa venció a Marcelo Morales. OJOS ATENTOS. Belén Amirón frente a Karina Gómez.

Mariana González (Estudiantes LP) venció a la debutante Julieta Barría (Zeus), que no tuvo dificultades para “prenderse” ante una adversaria que sacó ventaja al poder concretar combinaciones.

Joaquín Figueroa (EM 2/4) no dejó dudas ante el riogalleguense Marcelo Morales, con envíos certeros que pusieron a raya los intentos ofensivos de su experimentado contrincante, con varias presentaciones en el último mes (en su provincia, y ahora en la isla).

Karina Gómez (EM B° Reconquista) y Belén Almirón (Estudiantes LP) concretaron un atractivo duelo, con un vibrante cierre, en el que la victoria pudo ser para cualquiera de los rincones.

FESTIVAL NOCHE DE CAMPEONES

Pelea Ganador Perdedor Fallo Arbitro T.El Sureño

1 (3×2/Mn.) Daniel Valdez (Guantes FM/U) Tobías Navarro (EM 2/4, debut) GRSC2 Carlos González ————

2 (3×2/Mn; -54) Bruno Carmona (EM 2/4) Alejo Márquez (Camioneros) GPU3 Luis Calisto Carmona 30-27

3 (3×3; -60) Alexis Salinas (EM 2/4) Alejo Almirón (R.Gallegos) GPU3 Carlos González (-60 kilos) Salinas 29-28

4 (3×2/Menor) Mariana González (Estudiantes LP) Julieta Barría (Zeus/debut) GPU3 Luis Calisto González 29-28

5 (3×3; -60) Joaquín Figueroa (EM 2/4) Marcelo Morales (R.Gallegos) GPD3 Carlos González Figueroa 30-27

6 (3×2/Mn) Karina Gómez (EM B° Reconquista) Belén Almirón (Estudiantes LP) GPD3 Luis Calisto Gómez 29-28

7 (3×3) Leonel Guzmán (Gim.Bordenave) Angel Núñez (EM 2/4) GKT2 (1:55) Carlos González ————

8 (3×3; -75) Luciano Córdoba (Camioneros) Eric Garelli (EM 2/4) GPU3 Luis Calisto Córdoba 30-27

9 (4×2; -50) Ainara Quiroga (EM 2/4) Belén Sena (Gim.Bordenave) EU4 Carlos González Quiroga 39-37

10 (3×3; -69) Yonathan Flores (EM B° Reconquista) Luciano Flores (Gim.Bordenave) GPD3 Luis Calisto Y.Flores 29-28

Exhibición: Sebastián Avalos (Pistos)-Tiziano Salinas (Zeus Box) (2×2). Peleas no realizadas: Mateo Correa (EM 2/4)-Facundo González (Betancourt/Ushuaia) (-64); Rodrigo Pereyra (Camioneros)-Sebastián Abalos (Pistos) (-64); Tiziano Salinas (Zeus Box)-Jeremías Correa (Guantes Fin del Mundo/Ushuaia).