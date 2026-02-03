Deportes

Ganó Gimnasia y se acercó a la punta

martes 3 de febrero de 2026
Diario El Sureño
En un partido en el que fue superior pero tuvo que sufrir hasta el final para demostrarlo en el marcador, Gimnasia le ganó como local por 3 a 1 a Aldosivi, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la 3° fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

BUENOS AIRES (NA).- Los goles de “Lobo” fueron convertido por el volante Nicolás Barros Schelotto, a los 13 minutos del primer tiempo, y los delanteros Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, a los 35 y 39 del complemento.

Mientras que el volante Federico Gino, de penal, había igualado de manera transitoria para el elenco visitante, a los 41 minutos de la etapa inicial.

Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Zaniratto alcanzó la tercera posición de la zona B, con 6 unidades y a una de River (que anteanoche igualó 0-0 de visitante, con Rosario Central) y Tigre, mientras que el conjunto marplatense todavía no pudo ganar y es duodécimo, con dos puntos.

En la próxima fecha, el equipo platense visitará a Barracas Central, el lunes 9 de febrero a partir de las 17:00, mientras que los dirigidos por Guillermo Farré recibirán a Rosario Central el sábado 7, a las 17:00.

En el último turno del lunes se medían Unión-Gimnasia (M) (A) y Argentinos–Belgrano (A). Hoy completarán 19:00 Banfield-Estudiantes (RC) (A); 21:15 Independiente Rivadavia-Sarmiento (B) e Instituto-Lanús (A).

Principales posiciones: Zona A: 1.Platense (3 partidos) y Vélez (3) 7 puntos; 3.Lanús (2) 6; 4.Boca (3) y San Lorenzo (3) 6; 6.Estudiantes (3) y Defensa (3) 5. Zona B: 1.Tigre (3) y River (3) 7; 3.Independiente Rivadavia (2) 6; 4.Gimnasia (3) 6; 5.Belgrano (2) y Argentinos (2) 4; 7.Rosario Central (3) 4.

