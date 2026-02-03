Ganó Gimnasia y se acercó a la punta

En un partido en el que fue superior pero tuvo que sufrir hasta el final para demostrarlo en el marcador, Gimnasia le ganó como local por 3 a 1 a Aldosivi, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la 3° fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

BUENOS AIRES (NA).- Los goles de “Lobo” fueron convertido por el volante Nicolás Barros Schelotto, a los 13 minutos del primer tiempo, y los delanteros Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, a los 35 y 39 del complemento.

Mientras que el volante Federico Gino, de penal, había igualado de manera transitoria para el elenco visitante, a los 41 minutos de la etapa inicial.

Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Zaniratto alcanzó la tercera posición de la zona B, con 6 unidades y a una de River (que anteanoche igualó 0-0 de visitante, con Rosario Central) y Tigre, mientras que el conjunto marplatense todavía no pudo ganar y es duodécimo, con dos puntos.

En la próxima fecha, el equipo platense visitará a Barracas Central, el lunes 9 de febrero a partir de las 17:00, mientras que los dirigidos por Guillermo Farré recibirán a Rosario Central el sábado 7, a las 17:00.

En el último turno del lunes se medían Unión-Gimnasia (M) (A) y Argentinos–Belgrano (A). Hoy completarán 19:00 Banfield-Estudiantes (RC) (A); 21:15 Independiente Rivadavia-Sarmiento (B) e Instituto-Lanús (A).

Principales posiciones: Zona A: 1.Platense (3 partidos) y Vélez (3) 7 puntos; 3.Lanús (2) 6; 4.Boca (3) y San Lorenzo (3) 6; 6.Estudiantes (3) y Defensa (3) 5. Zona B: 1.Tigre (3) y River (3) 7; 3.Independiente Rivadavia (2) 6; 4.Gimnasia (3) 6; 5.Belgrano (2) y Argentinos (2) 4; 7.Rosario Central (3) 4.