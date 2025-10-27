Ganaron Unión Santiago y Camioneros de Río Grande

Jugada la segunda fecha de la Zona 2 Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, Río Grande festejó a lo grande; sus dos representantes ganaron con amplias diferencias y se encaminan a la segunda y tercera instancia del certamen.

RIO GRANDE.- Unión Santiago en esta localidad goleó a Mercantil de Ushuaia por un claro 4 a 0, mientras que Camioneros, en la visita a su homónimo, lo venció 3 a 1 en el Hugo Lumbreras y es el único líder e invicto que tiene la zona más austral del país.

La Región Patagónica cuenta con 11 zonas, los once ganadores acceden a la tercera fase junto al mejor segundo de las zonas de cuatro equipos (hay una sola de tres equipos); esos doce elencos aguardarán a que en la segunda fase se eliminen los mejores ocho segundos ubicados en una tabla general.

En la tercera fase, los cuatro ganadores se unirán a los doce elencos clasificados directamente a esta fase, y por ello fue importantísima la victoria de Unión Santiago quien ahora es el nuevo segundo de la Zona 2 y quinto en la general, por lo que estaría clasificando, más allá que esto recién comienza y restan 4 fechas por disputar.

Toda la provincia vivió el viernes una jornada adversa para la práctica deportiva al aire libre; aquí en Río Grande desde que arrancó el juego una leve lluvia acompañó el primer tiempo, sin embargo desde los 10 minutos en adelante y por espacio de más de 15 minutos, un granizo intenso complicó el normal desarrollo del partido, sobre todo por el viento y el frío que se hizo presente en la cancha del Centro Deportivo Municipal.

Nada de esto le importó al conjunto de Santiago, dado que a los 15 minutos se puso arriba en el marcador tras un despeje largo de Daniel Pavón paralelo a la línea, tomó mal parada a la defensa de Mercantil y Carlos Martín Avalos se llevó a su marcador a la rastra y al llegar al fondo sacó un centro exacto para el ingreso de Gastón Cornejo quien, tras controlar a medias la pelota, tuvo tiempo para corregir y mandarla a la red.

Toda la primera etapa fue del dueño de casa que tuvo tres situaciones claras para ampliar el marcador pero sus delanteros no estuvieron finos a la hora de definir, mientras que los ushuaienses mostraron muy poco y a los 41 minutos tuvieron la chance más clara de la primera etapa para igualar las acciones; una enorme corrida del extremo Facundo Florentín ganó a su marcador en velocidad y cuando quedó mano a mano con el arquero, sacó un remate cruzado que se fue besando el poste más lejano de Leandro Bordón.

La segunda etapa fue otra cosa, cambió radicalmente el tiempo, salió el sol, calmó el viento y si bien la cancha permaneció muy rápida, el local supo sacar provecho de ello y a los 2 minutos de juego Gastón Cornejo desbordó por una punta, se metió al área, sacó un centro que la luchó Avalos con el arquero y la pelota quedó suelta para el propio Cornejo que mandó ese rebote a la red para el 2 a 0.

Cuatro minutos más tarde un nuevo desborde de Unión Santiago, nuevamente de Avalos, terminó en centro pasado, el arquero la quiso sacar a un costado y no hizo más que entregarla en bandeja al medio por donde ingresó sin marca Chato Cruz y con todo el tiempo del mundo la puso al palo más lejano del arquero para el 3 a 0.

Sobre los 42 minutos, Carlos Avalos clavó un golazo desde el área que no fue sancionado por el juez; el remate de zurda del delantero pegó en el travesaño y rebotó claramente adentro, pero la jugada fue tan rápida que tomó mal parado al juez y al asistente que no pudieron observar el pique de la pelota.

La visita no se le acercó nunca con peligro al arco defendido por Bordón, mientras que Unión tuvo muchas chances para ampliar el tanteador y lo logró recién a los tres minutos de adición cuando Gabriel Morinigo picó al vacío -todo Mercantil protestó un off side inexistente-, y mano a mano con el arquero la clavó a un ángulo para el 4 a 0 definitivo.

Único puntero

Camioneros de Río Grande venció 3 a 1 al Camión de Ushuaia y de esta manera quedó como único líder e invicto de la Zona. El juego se desarrolló con nieve en los primeros pasajes y con un viento que sopló de arco a arco que favoreció en los primeros 45 minutos al Verde riograndense.

Y esta primera etapa fue la que aprovechó el conjunto de Vargas/Llanes para sacar la diferencia y en la primera combinación a un toque que hicieron del centro a la banda derecha llegó la primera conquista; tras un centro de Gino Carbonell, Ismael Monte anticipó de cabeza al arquero rival quien se trastabilló al querer salir a anticipar, y se quedó lejos de la peinada del delantero llegado de Santiago del Estero.

Quince minutos más tarde, de un despeje largo de Agustín Mossetto -quien reemplazó en el arco a Francisco Martínez- que fue peleado por Ponce con un central, la pelota salió disparada para la izquierda por donde ingresó solo Monte y definió cruzado para el 2-0.

Minutos antes de irse al descanso el Verde visitante recuperó una pelota en mitad de campo, combinó de primera, trianguló muy bien, y Michael Ombrosi se llevó la pelota en velocidad para ingresar al área y definir ante el achique del arquero y estampar el 3 a 0.

Para el complemento el viento favoreció al local, quien presionó mucho más en la salida del medio del rival que rápidamente se encontró con la expulsión del central Sueldo y que obligó al cuerpo técnico visitante a mover piezas para rearmar la defensa.

El Camión ushuaiense llegó al descuento por intermedio de un penal dudoso que Franco Bueno lo cambió por gol, y si bien tuvo otra situación clara que Mossetto mandó al córner, no hubo más llegadas de peligro.

Posiciones – Zona 2

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 6 2 2 0 0 7 1

2° Unión Santiago 3 2 1 0 1 4 4

3° Camioneros Ush 3 2 1 0 1 3 3

4° Mercantil Ush 0 2 0 0 2 0 6

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Ismael Monte Camioneros RG 3

Gastón Cornejo Unión Santiago 2

Michael Ombrosi Camioneros RG 2

Jeremías Ponce Camioneros RG 2

Néstor Cruz Unión Santiago 1

Franco Bueno Camioneros Ush 1

Brandon Espinoza Camioneros Ush 1

Joaquín Mansilla Camioneros Ush 1

Gabriel Morinigo Unión Santiago 1