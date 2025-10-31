Deportes

Galicia pasó en ambas categorías, las finales del Clausura

viernes 31 de octubre de 2025
Centro Galicia de Ushuaia ganó en ambas categorías masculinas, y pasó a la Ronda Campeonato del Torneo Nacional de Clubes C de Handball, que se disputa en San Rafael (Mendoza).

RIO GRANDE.- En Cadetes, los ushuaienses vencieron por 33-32 (PT: 12-18) a Amistad y Unión (Rosario), con el goleo de Lautaro Jofré (13) y César Rodríguez (9), ubicándose 1° en la Zona A. Por los cuartos de final enfrentará desde las 19:20 a Yaciretá, de Ituzaingó (Corrientes). Mañana el rival será Belgrano (F.Varela) o el CEF N° 1 (Neuquén), a las 11:40 (en caso de perder) o a las 20:00 (si ganan hoy).

Don Bosco, de Ramos Mejía  (1°B)-Sportivo Rivadavia, de El Carmen, Jujuy (2°C), y Escuela Municipal de Maipú, PBA (1°D)-Amistad y Unión, de Rosario (2°A)

Los Menores

En menores, los fueguinos salieron de perdedores ante Escuela Municipal de Caleta Olivia, imponiéndose por 34-22 (PT: 16-10), siendo Joaquín Larios (9), Angelo Bronzini (8), Tiziano Borbas (7) y Juan Gallardo (6) los máximos anotadores. Por mejor diferencia de gol quedaron segundos en el Grupo C, y a partir de las 12:40 confrontarán con Nahuel Huapi, de Bariloche (1°B).

ANTECEDENTE. El 14 de septiembre, en la Margen Sur, Real Amarillo venció 34-31 a Los Cuervos.

Mañana el oponente será el local Pescadores (2°A) o Ferrocarril, de Concordia (1°D): desde las 9:00 en caso de ser vencidos, o a las 11:40 de seguir en camino al título.

Por el otro sector avanzan Municipalidad de Maipú, Mendoza (1°A)-Universitario Bahía Blanca (2°D) y Deportivo Goliat, de Viedma (1°C)-Club Río Negro, General Roca (2°B).

Entretanto, en Menores femenino, la Escuela Municipal de 28 de Noviembre (Santa Cruz), reforzado por las riograndenses Camila Coronel y Valentina Franzese (ambas de Universitario), sufrió su tercera derrota, y jugará la ronda del 9° al 12° puesto.

El Clausura

El domingo 2 de noviembre, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, se jugarán las finales de las Copas de Plata (11:00 San Martín-Sergio Andrade) y Oro (13:00 Real Madrid Amarillo y Los Cuervos del Fin del Mundo), en la rama femenina; y la segunda final masculina (15:00 San Martín-Real Madrid Azul), en la serie al mejor de tres encuentros, del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

Hace dos semanas, el Decano se impuso por 43-37, y de conseguir una nueva victoria dará la vuelta olímpica. Los xeneizes están obligados a ganar para extender el duelo a un tercer y definitivo compromiso.

En los cuadros adjuntos aparecen los partidos disputados por cada finalista masculino en la presente temporada de la ComHandTdF. Además, Real Madrid fue 4° en el II Patagónico del Club San Martín (33-35 vs. Handball 28).

CADETES C

Hora   Ronda Partido

09:00   9°/14° PRS.Peña (3°A)-Indep. Chiv. (4°D)

09:00   9°/14° P.Moreno (3°B)-CEF 4 ER (4°C)

15:20   9°/12° Capuchinos (3°C)-Gan.PRSP/Indep.

15/20   9°/12° Peretz SF (3°D)-Gan. PM/CEF 4

16:40   1°/8°   Don Bosco (1°B)-Sp.Rivadavia (2°C)

16:40   1°/8°   Maipú (1°D)-Amistad y Unión (2°A)

19:20   1°/8°   Galicia (1°A)-Yaciretá (2°D)

19:20   1°/8°   Belgrano (1°C)-CEF Neuquén (2°B)

MENORES C

Hora   Ronda Partido

09:00   9°/16° (A)       C.Olivia (3°C)-Esquel (4°B)102

10:20   9°/16° (B)       Yaciretá (3°D)-San Roque (4°A)103

10:20   9°/16° (C)       Daireaux (3°A)-Estud. Olav. (4°D)81

10:20   9°/16° (D)       Belgrano (3°B)-CEF 7 VLA (4°C)89

12:40   1°/8°   N.Huapi (1°B)-Galicia (2°C)

12:40   1°/8°   Ferrocarril (1°D)-Pescadores (2°A)

14:00   1°/8°   Maipú (1°A)-Universit. BB (2°D)

14:00   1°/8°   Goliat (1°C)-Río Negro (2°B)

16:40   13°/16°           Perdedores C-A

16:40   13°/16°           Perdedores D-B

18:00   9°/12° Ganadores C-A

19:20   9°/12° Ganadores D-B

POSICIONES * SAN MARTIN

Torneo           P         Pts.     %        J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc            Prom.  Df.

Apertura         2°        9          37,50   8          3          0          5          251      33,71   238            34,00   +13

Clausura         1/2       15        100,00 5          5          0          0          198      39,60   153            30,60   +45

Temporada     X         24        61,54   13        8          0          5          449      36,16   391            32,58   +58

POSICIONES * REAL MADRID

Torneo           P         Pts.     %        J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc            Prom.  Df.

Apertura         4°        9          42,86   7          3          0          4          221      34,33   218            36,33   +3

Clausura         1/2       6          40,00   5          2          0          3          190      38,00   170            34,00   +20

Temporada     X         15        41,66   12        5          0          7          411      36,00   388            35,27   +23

Nota: el promedio de goles es sobre los partidos efectivamente jugados.

SAN MARTIN

Torneo           Fecha  Rival   Res.

Apertura (Clas)          22/03   Universitario  34-39

Apertura (Clas)          29/03   Real Madrid   32-34

Apertura (Clas)          04/05   Real Madrid   30-32

Apertura (Clas)          10/05   Universitario  30-25

Apertura (Clas)          18/05   Centro Galicia            41-43

Apertura (Clas)          24/05   Centro Galicia            15-0

Apertura (Sf)  14/06   Universitario  34-27

Apertura (F)   29/06   Centro Galicia            35-38

Clausura (Clas)          30/08   R.Madrid Azul           32-30

Clausura (Clas)          14/09   R.Madrid Ama.          29-23

Clausura (Clas)          21/09   Universitario  35-32

Clausura (Sf)  14/10   R.Madrid Ama.          49-31

Clausura (F1) 18/10   R.Madrid Azul           43-37

Clausura (F2) 02/11   R.Madrid Azul           15:00

REAL MADRID

Torneo           Fecha  Rival   Res.

Apertura (Clas)          29/03   San Martín     34-32

Apertura (Clas)          06/04   Centro Galicia            39-41

Apertura (Clas)          26/04   Universitario  33-35

Apertura (Clas)          04/05San Martín        32-30

Apertura (Clas)          24/05   Centro Galicia            15-0

Apertura (Clas)          31/05   Universitario  30-36

Apertura (Sf)  14/06   Centro Galicia            38-44

Clausura (Clas)          30/08   San Martín     30-32

Clausura (Clas)          06/09   Universitario  30-35

Clausura (Clas)          11/10   R.Madrid Ama.          49-28

Clausura (Sf)  16/10   Universitario  44-32

Clausura (F1) 18/10   San Martín     37-43

Clausura (F2) 02/11   San Martín     15:00

Nota: en el Clausura se denominó Real Madrid Azul.

