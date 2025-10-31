Galicia pasó en ambas categorías, las finales del Clausura

Centro Galicia de Ushuaia ganó en ambas categorías masculinas, y pasó a la Ronda Campeonato del Torneo Nacional de Clubes C de Handball, que se disputa en San Rafael (Mendoza).

RIO GRANDE.- En Cadetes, los ushuaienses vencieron por 33-32 (PT: 12-18) a Amistad y Unión (Rosario), con el goleo de Lautaro Jofré (13) y César Rodríguez (9), ubicándose 1° en la Zona A. Por los cuartos de final enfrentará desde las 19:20 a Yaciretá, de Ituzaingó (Corrientes). Mañana el rival será Belgrano (F.Varela) o el CEF N° 1 (Neuquén), a las 11:40 (en caso de perder) o a las 20:00 (si ganan hoy).

Don Bosco, de Ramos Mejía (1°B)-Sportivo Rivadavia, de El Carmen, Jujuy (2°C), y Escuela Municipal de Maipú, PBA (1°D)-Amistad y Unión, de Rosario (2°A)

Los Menores

En menores, los fueguinos salieron de perdedores ante Escuela Municipal de Caleta Olivia, imponiéndose por 34-22 (PT: 16-10), siendo Joaquín Larios (9), Angelo Bronzini (8), Tiziano Borbas (7) y Juan Gallardo (6) los máximos anotadores. Por mejor diferencia de gol quedaron segundos en el Grupo C, y a partir de las 12:40 confrontarán con Nahuel Huapi, de Bariloche (1°B). ANTECEDENTE. El 14 de septiembre, en la Margen Sur, Real Amarillo venció 34-31 a Los Cuervos.

Mañana el oponente será el local Pescadores (2°A) o Ferrocarril, de Concordia (1°D): desde las 9:00 en caso de ser vencidos, o a las 11:40 de seguir en camino al título.

Por el otro sector avanzan Municipalidad de Maipú, Mendoza (1°A)-Universitario Bahía Blanca (2°D) y Deportivo Goliat, de Viedma (1°C)-Club Río Negro, General Roca (2°B).

Entretanto, en Menores femenino, la Escuela Municipal de 28 de Noviembre (Santa Cruz), reforzado por las riograndenses Camila Coronel y Valentina Franzese (ambas de Universitario), sufrió su tercera derrota, y jugará la ronda del 9° al 12° puesto.

El Clausura

El domingo 2 de noviembre, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, se jugarán las finales de las Copas de Plata (11:00 San Martín-Sergio Andrade) y Oro (13:00 Real Madrid Amarillo y Los Cuervos del Fin del Mundo), en la rama femenina; y la segunda final masculina (15:00 San Martín-Real Madrid Azul), en la serie al mejor de tres encuentros, del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

Hace dos semanas, el Decano se impuso por 43-37, y de conseguir una nueva victoria dará la vuelta olímpica. Los xeneizes están obligados a ganar para extender el duelo a un tercer y definitivo compromiso.

En los cuadros adjuntos aparecen los partidos disputados por cada finalista masculino en la presente temporada de la ComHandTdF. Además, Real Madrid fue 4° en el II Patagónico del Club San Martín (33-35 vs. Handball 28).

CADETES C

Hora Ronda Partido

09:00 9°/14° PRS.Peña (3°A)-Indep. Chiv. (4°D)

09:00 9°/14° P.Moreno (3°B)-CEF 4 ER (4°C)

15:20 9°/12° Capuchinos (3°C)-Gan.PRSP/Indep.

15/20 9°/12° Peretz SF (3°D)-Gan. PM/CEF 4

16:40 1°/8° Don Bosco (1°B)-Sp.Rivadavia (2°C)

16:40 1°/8° Maipú (1°D)-Amistad y Unión (2°A)

19:20 1°/8° Galicia (1°A)-Yaciretá (2°D)

19:20 1°/8° Belgrano (1°C)-CEF Neuquén (2°B)

MENORES C

Hora Ronda Partido

09:00 9°/16° (A) C.Olivia (3°C)-Esquel (4°B)102

10:20 9°/16° (B) Yaciretá (3°D)-San Roque (4°A)103

10:20 9°/16° (C) Daireaux (3°A)-Estud. Olav. (4°D)81

10:20 9°/16° (D) Belgrano (3°B)-CEF 7 VLA (4°C)89

12:40 1°/8° N.Huapi (1°B)-Galicia (2°C)

12:40 1°/8° Ferrocarril (1°D)-Pescadores (2°A)

14:00 1°/8° Maipú (1°A)-Universit. BB (2°D)

14:00 1°/8° Goliat (1°C)-Río Negro (2°B)

16:40 13°/16° Perdedores C-A

16:40 13°/16° Perdedores D-B

18:00 9°/12° Ganadores C-A

19:20 9°/12° Ganadores D-B

POSICIONES * SAN MARTIN

Torneo P Pts. % J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

Apertura 2° 9 37,50 8 3 0 5 251 33,71 238 34,00 +13

Clausura 1/2 15 100,00 5 5 0 0 198 39,60 153 30,60 +45

Temporada X 24 61,54 13 8 0 5 449 36,16 391 32,58 +58

POSICIONES * REAL MADRID

Torneo P Pts. % J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

Apertura 4° 9 42,86 7 3 0 4 221 34,33 218 36,33 +3

Clausura 1/2 6 40,00 5 2 0 3 190 38,00 170 34,00 +20

Temporada X 15 41,66 12 5 0 7 411 36,00 388 35,27 +23

Nota: el promedio de goles es sobre los partidos efectivamente jugados.

SAN MARTIN

Torneo Fecha Rival Res.

Apertura (Clas) 22/03 Universitario 34-39

Apertura (Clas) 29/03 Real Madrid 32-34

Apertura (Clas) 04/05 Real Madrid 30-32

Apertura (Clas) 10/05 Universitario 30-25

Apertura (Clas) 18/05 Centro Galicia 41-43

Apertura (Clas) 24/05 Centro Galicia 15-0

Apertura (Sf) 14/06 Universitario 34-27

Apertura (F) 29/06 Centro Galicia 35-38

Clausura (Clas) 30/08 R.Madrid Azul 32-30

Clausura (Clas) 14/09 R.Madrid Ama. 29-23

Clausura (Clas) 21/09 Universitario 35-32

Clausura (Sf) 14/10 R.Madrid Ama. 49-31

Clausura (F1) 18/10 R.Madrid Azul 43-37

Clausura (F2) 02/11 R.Madrid Azul 15:00

REAL MADRID

Torneo Fecha Rival Res.

Apertura (Clas) 29/03 San Martín 34-32

Apertura (Clas) 06/04 Centro Galicia 39-41

Apertura (Clas) 26/04 Universitario 33-35

Apertura (Clas) 04/05San Martín 32-30

Apertura (Clas) 24/05 Centro Galicia 15-0

Apertura (Clas) 31/05 Universitario 30-36

Apertura (Sf) 14/06 Centro Galicia 38-44

Clausura (Clas) 30/08 San Martín 30-32

Clausura (Clas) 06/09 Universitario 30-35

Clausura (Clas) 11/10 R.Madrid Ama. 49-28

Clausura (Sf) 16/10 Universitario 44-32

Clausura (F1) 18/10 San Martín 37-43

Clausura (F2) 02/11 San Martín 15:00

Nota: en el Clausura se denominó Real Madrid Azul.