Galicia, HAF y San Martín

Mañana habrá un Encuentro de Handball para las categorías Mini e Infantil, a jugarse en el gimnasio del Colegio Provincial Ernesto Sábato, sito en Juan Facundo Quiroga 1780, de Ushuaia.

RIO GRANDE.- Esta será la programación: 13:00 San Martín-HAF (Mini); 14:00 HAF-Centro Galicia (Infantil); 15:00 Centro Galicia-San Martín (Mini).

Entretanto, del jueves 20 al domingo 23 de este mes, en la Casa del Deporte de la capital fueguina tendrá lugar el Torneo Nacional Fase 1, para las categorías Menor e Infantil, organizado por la Federación de Handball de Tierra del Fuego, en conjunto con la Confederación Argentina de Handball (CAH).