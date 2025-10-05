Galicia está en semifinales

Estos fueron los resultados de la última jornada clasificatoria (rama masculina), del Torneo Nacional de Handball Juveniles C, que finalizará mañana en Caleta Olivia: por la Zona A, Real Madrid (R.Grande)-Casilda (SF) 37-48 y Belgrano (BA)-Estudiantes Unidos (Pehuajó) 22-23.

RIO GRANDE.- Y por la Zona B, Amistad (Ros)-Rocha (R.Gallegos) 31-26 y P.Truncado-Galicia (Ushuaia) 29-36. Posiciones: Grupo A: 1.Estudiantes 12; 2.Belgrano 10; 3.C.Olivia 8; 4.Casilda 6; 5.R.Madrid 4. Grupo B: 1.Galicia 10; 2.Amistad 10; 3.Rocha 9; 4.Cervantes (R.Negro) 7; 5.P.Truncado 4.

Hoy, en semifinales, jugarán Estudiantes-Amistad y Galicia-Belgrano. Real Madrid se medirá con Pico Truncado, por el 9° puesto.

Mientras que éstos fueron los resultados de los cuartos de final, en femenino: Don Bosco (San Nicolás)-Rocha (R.Gallegos) 31-24; Estudiantes Unidos (Pehuajó)-28 de Noviembre 35-22; Don Bosco (Quilmes)-Real Madrid (R.Grande) 40-12; Sagrado Corazón (Rosario)-Caleta Olivia 28-14. Hoy, en semifinales, 12:30 Sagrado Corazón-Estudiantes; 16:00 Don Bosco (Q)-Don Bosco (SN). Y del 5° al 5° puesto, 10:45 Real Madrid-Rocha y C.Olivia-28 de Noviembre.