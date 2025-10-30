Galicia: desquite en Cadetes

Lautaro Jofré (11) y César Rodríguez (10) encabezaron la ofensiva de Centro Galicia, que en la segunda fecha del Torneo Nacional de Clubes C de handball, en San Rafael (Mendoza), se recuperaron –en la categoría Cadetes- del traspié inicial frente a Don Bosco Handball (30-32), imponiéndose esta vez por 44-25 (PT: 22-11) sobre el Polideportivo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco).

RIO GRANDE.- Con 4 puntos y ya clasificados a los cuartos de final, definirán desde las 14:00 el primer puesto de la Zona A con los rosarinos de Amistad y Unión (5).

Mientras que los menores ushuaienses cayeron por 23-24 ante Goliat (Viedma); y desde las 15:15 jugarán con Escuela Municipal (Caleta Olivia).

TORNEO NACIONAL CADETES C

Zona A: 2° fecha: Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego)-Polidep.Pres.Roque Sáenz Peña (Chaco) 44-25. 3° fecha: 14:00 Amistad y Unión-Galicia. Posiciones: 1.Amistad y Unión 5; 2.Galicia 4; 3.Sáenz Peña 2. Interzonal A/B: 2° fecha: Amistad y Unión (Rosario/SF)-Esc.Mun.Perito Moreno (Sta.Cruz) 21-21. 3° fecha: Sáenz peña-CEF N° 1. Zona B: 2° fecha: Ctro. de Educ. Física N° 1 (Neuquén)-Don Bosco Handball (R.Mejía/GBA) 16-21. 3° fecha: Don Bosco-Perito Moreno. Posiciones: 1.Don Bosco 6; 2.CEF N° 1 4; 3.Perito Moreno 3. Zona C: 2° fecha: Independiente (Chivilcoy/PBA)-Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy) 20-28; Capuchino (Concordia/E.Ríos)-Inst.M.Belgrano (F.Varela/GBA) 17-27. 3° fecha: Sportivo Rivadavia-Capuchinos; Belgrano-Independiente. Posiciones: 1.Belgrano 6; 2.Sportivo Rivadavia 4; 3.Capuchinos 4; 4.Independiente 2. Zona D: Instituto León Peretz (Santa Fe)-General San Martín (Entre Ríos) 23-22; Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)-Escuela Municipal Maipú (PBA) 25-29. 3° fecha: Maipú-Peretz; San Martín-Yaciretá. Posiciones: 1.Maipú 6; 2.Peretz 4; 3.Yaciretá 4; 4.San Martín 2.

TORNEO NACIONAL MENORES C

Zona A: 2° fecha:S.Roque (Resistencia)-Maipú (Mza) 28-32; Pescadores (S.Rafael)-Daireaux (PBA) 33-22. 3° fecha: 11:30 Daireaux (2)-San Roque (2); 18:00 Maipú (6)-Pescadores (6). Zona B: 2° fecha: Nahuel Huapi (Bariloche)-Esc.Municipal (Esquel) 29-27; Club R.Negro (Gral.Roca)-Belgrano (F.Varela) 28-26. 3° fecha: 14:00 Belgrano (4)-N.Huapi (6); 15:15 Esquel (2)-R.Negro (4). Zona C: 2° fecha: Dep.Goliat (Viedma)-Centro Galicia (Ushuaia) 24-23; Esc.Municipal (Caleta Olivia)-CEF N° 7 (Va.La Angostura) 28-19. 3° fecha: 10:00 CEF N° 7 (4)-Goliat (6); 15:15 Galicia (2)-C.Olivia (4). Zona D: Estudiantes (Olavarría)-Ferrocarril (Concordia) 24-38; Universitario (B.Blanca)-Dep.Yaciretá (Ituzaingó) 29-27. 3° fecha: 13:00 Ferrocarril (5)-Universitario (6); 14:00 Estudiantes (2)-Yaciretá (3).