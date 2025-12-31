Gabriel Sánchez fue el goleador de una dura temporada

La Liga Oficial de Fútbol tuvo una dura temporada 2025 en el ámbito del Futsal con cuatro competencias, una de ellas sólo reservada para cuatro equipos (Súpercopa) y en la sumatoria de todos esos certámenes el máximo artillero del año fue Gabriel Sánchez, el armador que tiene San Isidro quien fue animador en los tres torneos que disputó.

RIO GRANDE.- El Tachero fue semifinalista del Apertura, finalista del Clausura y llegó a uno de los dos triangulares finales de la Copa Ciudad de Río Grande, y en todos Gaby estuvo peleando arriba en la tabla de goleadores; no fue el capocannoniere de ninguno, pero fue el que más anotó en la sumatoria de todos en una temporada donde hubo grandes anotadores.

Wladimir González fue el primero en sobresalir; su Apertura fue buenísimo con Rosario, primero porque fue el guía del equipo y después por la facilidad que tuvo para llegar al gol llegando desde atrás, muy similar a lo de Gaby Sánchez, quien este año arrancó de mucho más atrás.

En el Clausura también tuvo un gran torneo al terminar cerca del máximo goleador, mientras que la actuación de Rosario en la Copa Ciudad de Río Grande no fue buena, fue eliminado en primera ronda ante ADEFU por 5 a 1 y Wlady marcó el único tanto de su equipo.

Aaron Camino apareció en su esplendor en el Clausura jugando para Camioneros, fue el goleador con 25 tantos; el máximo artillero de los últimos años no pudo competir para el Verde en la Súpercopa por no tener definido su pase de Victoria al elenco de Fabián Gueicha en aquel primer momento; luego volvió y una lesión en las costilla lo tuvo mucho tiempo fuera de las canchas y cuando volvió, le costó adaptarse a sus nuevos compañeros.

En la Copa Ciudad de Río Grande sumó buenos goles, pero no tanto como los dos máximos goleadores de esta competencia para terminar tercero en la tabla Anual.

Y otro que la rompió toda, no sólo por los goles sino por el nivel de juego demostrado, fue Brian Valderas quien a partir de sus goles llevó a Luz y Fuerza a conquistar la Copa Ciudad de Río Grande, anotando 13 tantos, 5 más que Gaby Sánchez quien fue su perseguidor; fue regular en el Apertura, fue guardado mucho en el Clausura por una lesión que lo tuvo a maltraer y también porque el Eléctrico tuvo una competencia nacional que era clave para ellos, y todo le salió redondo, dado que el Pitbull o MVP (como más le guste) fue el goleador del Regional Zona Ascenso que depositó a su club en la próxima máxima cita Nacional.

Este año el arquero goleador no fue Coki Chávez, histórico top scorer entre los guardametas. En esta temporada quien le agregó gol a su juego fue Alejandro Godoy, sobre todo por la gran cantidad de tantos alcanzados en el Clausura cuando Camioneros decidió jugar varios juegos de la primera etapa clasificatoria con el cinco versus cuatro.

Gonzalo González en San Isidro y Jorge Fresia en Luz y Fuerza, dos de los motorcitos de sus equipos, terminaron alto en la tabla de goleadores, muy cerca de los 30 goles de los 4 mosqueteros.

Braian Sánchez de Defensores del Sur fue uno de las gratas apariciones, un goleador nato que sorprendió a muchos equipos y si bien el Defe perdió muchísimas figuras con relación al año pasado, y Sánchez fue, de los nuevos, el más destacado.

Los Troncos tiene pibes para tirar para arriba, si logra mantenerlos todos juntos y les enseña como una vez le enseñaron a las figuras de Estrella Austral, darán que hablar. A los jugadores de Bachi Urquiza les sobran los goles, cuando van para adelante cualquiera puede marcar, y si bien el top scorer fue Kevin Maldonado, tuvo muchos jugadores con varios goles en su haber.

Goleadores anuales

Jugadores Clubes Ape. Clau. CCRG SC Total

Gabriel Sánchez San Isidro 15 17 8 x 40

Wladimir González Rosario RG 16 22 1 x 39

Aaron Camino Camioneros 7 25 3 x 35

Brian Valderas Luz y Fuerza 8 11 13 x 34

Gonzalo González San Isidro 12 13 2 0 27

Jorge Fresia Luz y Fuerza 13 7 4 2 26

Braian Sánchez Defensores del Sur 10 13 2 x 25

Kevin Maldonado Los Troncos 14 5 1 x 20

Lisandro Velásquez Luz y Fuerza 7 8 3 1 19

Gustavo Chávez Defensores del Sur 10 8 0 x 18

Jeremías Ponce Camioneros 7 8 2 1 18

Benjamín López Luz y Fuerza 8 2 6 1 17

Raúl Romero Arsenal FC 7 10 0 x 17

Cristian Ventura Luz y Fuerza 8 4 5 0 17

Facundo Perpetto Camioneros 7 5 3 1 16

Maximiliano Ferreyra Rosario RC 7 8 0 x 15

Milton Benítez Camioneros 3 7 4 1 15

Iván Giorgis Defensores del Sur 6 8 0 x 14

Lucas Vera San Isidro 6 6 2 0 14

Erik Zaraza Camioneros 9 3 1 1 14

Jonatan Barrera Estrella Austral 8 3 2 x 13

Mauro Rain Camioneros 6 6 1 0 13

Sebastián Delfor 2 7 1 2 12

Agustín Gueicha Camioneros 4 6 1 1 12

Martín Igor Defensores del Sur 6 6 0 x 12

Tomás Elías Deportivo Río Grande 5 6 0 0 11

Alejandro Godoy Camioneros 3 7 1 0 11

Uriel Mayol Deportivo Río Grande 3 7 0 0 10

Bautista Ruiz Metalúrgico 4 6 0 x 10

Tomás Sotomayor Escuela Argentina 2 8 0 x 10

Braian Zapata 3 3 2 2 10

Francisco Chávez Metalúrgico 3 5 0 x 8

(x) No la disputaron.

CCRG: Copa Ciudad de Río Grande.

SP: Súpercopa de la Liga Oficial de Río Grande.