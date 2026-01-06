Gabinete Provincial: La única renuncia confirmada es la del Ministro de Economía

A pesar de los rumores de cambios en el gabinete, en el último Boletín Oficial, sólo aparece confirmada la salida del Ministro de Economía Francisco de Vita, mientras que Adriana Chapperon continuaba hasta ayer al frente de su área.

La renuncia del ministro de Economía, Francisco Devita, se efectivizó en las últimas horas y es la única salida confirmada hasta el momento, puesto que dentro del gabinete, ya figura a cargo del área la Ministra de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo quien lo subroga en ausencia.

Según trascendió, junto a Devita, dejaron sus funciones el secretario de Finanzas, Ignacio Almirón; la secretaria Legal, Lisi Cristofano; la jefa de Gabinete, Majo Palleiro; y la directora provincial de Hacienda, María de los Ángeles Vázquez, conformando una salida conjunta de gran parte del equipo económico.

Mientras tanto, Adriana Chapperon continúa figurando al frente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia hasta el día de ayer.

El único Ministerio que continúa vacante es el Ministerio de Energía, a pesar de la reciente incorporación de las áreas petroleras de YPF a Terra Ignis,

En tanto, a la Secretaría de enlace legislativo que también permanece sin reemplazo, se suman ahora la Secretaría de Ambiente que dejó vacante Andrea Bianchi, cuya renuncia se oficializó ayer. La funcionaria presentó su dimisión, tras el escándalo por la modificación de la Ley 1355 que prohibía la salmonicultura en las aguas provinciales.

También se oficializó en el boletín oficial de ayer, la aceptación de la renuncia de Ayelen Boryka al cargo de subsecretaria de Gestión de Recursos Naturales, Fiscalización y Control Ambiental dependiente de la Secretaría de Ambiente.

Tanto la renuncia de Andrea Bianchi como la de Ayelén Boryka, se formalizaron a partir del 15 de diciembre y fueron aceptadas inmediatamente.

Finalmente, Federico León Giménez, quien podría ser uno de los sucesores de Lucía Rossi en el Concejo de Río Grande -si se confirma su reemplazo en lugar de Chapperon-, actualmente ocupa el cargo de Secretario de Representación Política de Gobierno en el gabinete de Melella.

Otros cambios

Mediante decreto 2976/25, Pablo Javier Nuñez, quien se desempeñaba como subsecretario de administración financiera del Ministerio de Producción y Ambiente, fue designado como subsecretario de Planificación Administrativa y Desarrollo Sostenible dependiente de la secretaría de ambiente a partir del 9 de diciembre.

También se oficializó que Miguel Ángel Martínez quien ocupaba desde 2023 el cargo de coordinador provincial de enlace Institucional dependiente de la Secretaría de Reperesentación Política de gobierno, dejó su cargo tras ser designado como personal de gabinete, planta temporaria en el ámbito del Poder Legislativo provincial.

Asimismo, por decreto 2984/25 fechado el 19 de diciembre, Melella designó a Ester Ines López como Secretaria de Asistencia Operativa, dependiente directamente de él.

Según trascendió, el reemplazante de Devita al frente del Ministerio de Economía sería Alejandro Barrozo. La renovación del gabinete se da en un contexto complejo para el área económica y abre una nueva etapa en la gestión de las finanzas provinciales.