Furia despertó y pidió que se vaya Rosina de Gran Hermano 2023: “Hace 101 días que…”

La principal candidata a ganar el reality show le habló a sus fans y cambió su postura tras conocer toda la placa.

La participante Juliana “Furia” Scaglione se cansó y pidió a sus fans que voten a Rosina Beltrán, por lo que los días de la uruguaya en Gran Hermano 2023 parecen estar contados.

Mientras se encontraba desayunando con Catalina y Emmanuel, el cordobés reveló que habló con Rosina y esta se mostró muy asustada tras la conformación de la placa. Por eso, Furia no pudo ocultar su sorpresa y allí fue el momento en el que le habló directamente a sus fanáticos mirando a la cámara. Furia sobre rosina: "bueno ya es hora de que se vuelva a uruguay igual, hace 101 dias que me la estoy fumando" #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/WvMLa4kFQR — Revista Show Up (@showuprevista) March 21, 2024

Para sorpresa de todos, Scaglione expresó: “¿Posta tiene miedo de la placa? Bueno, ya es momento de que se vuelva a Uruguay igual. Hace 101/102 días que me la estoy fumando”. Con estas palabras, confirmó su cambio de postura y se volvió a alinear con sus fanáticos, ya que estos se anticiparon y decidieron ir contra la uruguaya junto a otros fandoms.

Así, la fulminada Paloma Méndez parece haber encontrado una reemplazante a la hora de pelear por la permanencia en Gran Hermano 2023. Esto se debe a que Rosina Beltrán tiene todos los boletos para ser la nueva eliminada.